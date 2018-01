[CINEMADZ] Quand Harry rencontre Sally en VOST à Strasbourg le 12 février

Hé devine qui est de retour pour remplir une de tes soirées de février ? Le Cinémadz !

Le Cinema Vox a proposé cette fois de faire découvrir aux lectrices et lecteurs de madmoiZelle Quand Harry rencontre Sally sur grand écran et en version originale !

Si comme moi, tu n’as jamais eu l’occasion de voir ce classique avec Meg Ryan primé pour son scénario aux BAFTA Awards, je te le pitche.

Une comédie romantique légère

Harry et Sally s’entendent comme chien et chat. Après la fac ils prennent la même destination, New York, mais ne se reverront que cinq ans plus tard, par hasard, dans un aéroport. Chacun a fait sa vie, ils se sont fiancés.

Cinq ans passent encore, ils se rencontrent à nouveau. Tous deux viennent de rompre et dans cette étape difficile, ils se découvrent une vraie amitié.

La complicité les rapproche à tel point qu’ils finissent par admettre, ce que leurs amis savaient déjà : ils sont faits l’un pour l’autre.

Une séance exceptionnelle à 5€ seulement

Si l’histoire ta sauce, madmoiZelle te propose de profiter d’une projection au tarif réduit de 5€ le lundi 12 février à 20h au Cinema Vox de Strasbourg dans le cadre du festival « Strasbourg Mon Amour ». Tu peux même choper ta place en ligne dès maintenant !

À lire aussi : Les comédies romantiques VS la vie : GROS PIPEAU