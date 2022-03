Vivez le cinéma dans votre salon grâce à cette machine à pop-corn en promo

Au diable le débat : que vous soyez team sucré ou salé, cette machine à pop-corn en promo va mettre tout le monde d’accord !

Il m’arrive, certains week-ends, de couper tout contact avec l’extérieur pour ne faire qu’un avec mon canapé et scroller le catalogue Netflix. J’ai d’ailleurs récemment fait l’acquisition d’un super vidéoprojecteur, alors parfois je me demande… pourquoi payer des places de ciné si je peux rester à la maison ?

Pour être dans son salon comme à l’UGC, il faut s’armer d’un élément indispensable sans lequel rien n’est pareil : le pop-corn. Si comme moi vous êtes de vraies catastrophes quand il s’agit de toucher à des casseroles, la machine à pop-corn va vous permettre de faire éclater le maïs sans vous prendre le chou.

Pour chiller devant votre série préférée, Amazon vous offre le même plaisir qu’au cinéma avec cette machine à pop-corn. En ce moment elle est à -30 % alors go !

Pour un cinéma perso, cette machine à pop-corn est à 19,54€ au lieu de 27,99€

Faites péter le maïs !

Grâce à cette machine, faire du pop-corn va devenir un véritable jeu d’enfant. Même si vous faites partie de ceux qui préfèrent le sucré (pas de débat pour ma part, le salé reste littéralement le meilleur), cet engin va venir illuminer vos soirées home cinema.

Cette machine à pop corn est dotée d’une puissance de 1200W. Elle ne nécessite pas de pré-chauffage, sa turbine interne chauffe vos grains de maïs pour vous offrir du pop-corn en seulement trois minutes.

Elle permet de faire éclater rapidement jusqu’à 16 tasses de pop-corn, que vous pouvez ensuite aromatiser comme vous le souhaitez. La machine est facile à nettoyer : il vous suffit de vous équiper d’un chiffon humide.

De plus, elle est petite et compacte et ne prendra donc que très peu de place. Cependant son câble électrique est assez court.

La machine à pop-corn en bref

Une puissance de 1200 W

Du pop-corn en trois minutes

Des soirées comme au cinéma grâce à cette machine à pop-corn

En ce moment Amazon vous propose une réduction de -30% sur cette machine à pop corn. Elle est disponible dès aujourd’hui pour 19,54€ au lieu de 27,99€.

