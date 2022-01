Victoire ! Les restrictions au don du sang pour les hommes gays vont enfin être levées

Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) n’étaient plus exclus du don du sang depuis 2016, mais devaient en passer par une période d’abstinence pour pouvoir donner leur sang. Un arrêté va harmoniser les critères d’accès.

Ce sont de nouveaux critères pour le don du sang qui entreront en vigueur le 16 mars prochain — et surtout, une avancée attendue depuis longtemps.

Selon un arrêté publié ce mardi 11 janvier, les conditions pour donner son sang seront désormais les mêmes pour tous les donneurs et donneuses : cela signifie qu’il n’y aura plus de conditions spécifiques pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH).

Dès le 16 mars, tous les français, quelles que soient leurs orientations sexuelles, pourront donner leur sang ! Nous mettons fin à une inégalité qui n’était plus justifiée. #DonDeSang 🩸 pic.twitter.com/wjnd1ylqt1

Les questions préalables au don ne porteront donc plus sur les pratiques sexuelles, mais s’en tiendront entre autres au nombre de partenaires au cours des quatre derniers mois.

Une annonce qui correspond aux déclarations d’Olivier Véran en octobre 2021 devant l’Assemblée nationale :

« Concernant l’alignement des conditions de don de sang en fonction des pratiques sexuelles, le gouvernement s’est engagé à ce que la mise en œuvre opérationnelle de ce que vous avez voté soit effective dès le début de l’année 2022.

Ça constituera l’aboutissement d’un long travail entre les institutions concernées, les associations de donneurs mais aussi les associations de receveurs, les autorités santaires, et il sera possible en maintenant le plus haut niveau de sécurité transfusionnelle de permettre cette égalité à l’accès au don. »