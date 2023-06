Un conseiller politique Renaissance en garde-à-vue pour viols, séquestration et menaces de mort

D’après les informations du journal Le Parisien, le collaborateur d’une sénatrice Renaissance (ex-LREM) a été placé en garde-à-vue pour violence sexuelle, le 7 juin 2023. Six plaignantes sont pour l’instant identifiées.

Dans un article publié le 9 juin, Le Parisien révèle que le collaborateur d’une sénatrice Renaissance serait en garde-à-vue depuis deux jours, interpelé pour de nombreuses infractions, dont sexuelles. Selon les informations du quotidien, le conseiller politique de 26 ans, est accusé de « viols », « violences volontaires », « séquestrations », « administration de substances nuisibles », « atteinte à l’intimité de la vie privée » et « menaces de mort » par au moins six plaignantes.

Le domicile du jeune homme a été perquisitionné, ainsi que son bureau au Sénat suite aux déclarations des plaignantes qui relatent des faits d’emprise d’une grande violence :

Elles auraient été forcées à consentir à des pratiques sexuelles brutales, frappées, humiliées et même filmées à leur insu, sur fond de jalousie et de volonté de contrôle et de domination. Certaines ont décrit des épisodes particulièrement violents durant lesquelles elles auraient été retenues contre leur gré dans l’appartement du collaborateur parlementaire, lequel n’aurait pas hésité à faire usage de coups pour les contraindre. Une autre accuse le suspect de lui avoir imposé une relation sexuelle alors qu’il se savait porteur d’une maladie transmissible sexuellement.