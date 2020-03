Tous ces métiers de la SNCF que je ne soupçonnais pas

Reste connectée sur madmoiZelle : tu y découvriras très prochainement certains métiers de la SNCF, plus en profondeur ♥

Perso, j’avoue que j’adorerais conduire des tram-trains… Ça me motiverait à passer mon permis, tiens. Parfait pour moi !

Je te laisse te plonger dans ces différentes carrières, tu as de quoi faire !

Être en sécurité, c’est primordial, surtout quand on voyage. Alors si tu aimes te mettre au service des autres, ce secteur devrait te plaire ♥

Tu peux dire « tchou tchou » pendant que tu conduis un train. Personne ne te jugera. Et ça marche aussi si tu conduis un tram-train ! À savoir la meilleure des inventions !

Pour garantir la sécurité de tous et toutes ainsi que le confort des voyageurs et voyageuses, la SNCF propose plusieurs types de métiers liés à la maintenance de ses équipements !

Le coup de la panne, ça arrive à tout le monde. (Mais non, je ne parle pas de ton ex.)

Je m’apprête à te lister tout plein de métiers que la SNCF propose . Comme tout à l’heure, clique sur ceux qui t’intéressent pour en savoir plus !

Tous ces métiers offrent bien évidemment des carrières potentiellement passionnantes ! Mais il existe aussi bien d’autres postes à la SNCF , et ceux-là, tu ne les connais probablement pas.

Peut-être as-tu aussi en tête des postes plus techniques, mais indispensables à la bonne circulation des trains, à la sécurité du public, à la fiabilité du réseau :

Pour chaque poste listé ci-dessous, un lien te renverra vers une fiche de présentation très complète. N’hésite donc pas à cliquer pour en savoir plus !

Les conseillers et conseillères d’orientation ne sont pas toujours d’une pertinence incroyable, surtout dans un monde en perpétuelle évolution : des carrières apparaissent et disparaissent chaque année ou presque !

