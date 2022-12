Starmania : face au succès triomphant, la comédie musicale est prolongée !

Près de 45 ans après sa création, l’opéra-rock de Michel Berger et Luc Plamondon joue les prolongations à Paris après un succès phénoménal à travers la France.

En soirée, vous adorez briller en chantant à tue-tête « Le Blues du Buisnessman » de Claude Dubois, « S.O.S d’un terrien en détresse » de Daniel Balavoine ou encore « Besoin d’amour » de France Gall ?

Vous ne le saviez peut-être pas mais tous ces titres iconiques sont issus du premier opéra-rock, Starmania. Voila un argument parmi les douze-mille bonnes raisons d’aller voir ce spectacle cultissime !

Une tournée française et des prolongations jusqu’à 2024 !

Starmania est né en 1978 de la collaboration entre le pianiste, compositeur et interprète français Michel Berger et le parolier québécois Luc Plamondon.

C’était il y a presque 45 ans, pourtant le spectacle n’a pas pris une ride : en témoigne le succès phénoménal que connaît sa version 2022, actuellement jouée à travers la France et mise en scène par Thomas Jolly. D’après le producteur du spectacle Thierry Suc, ce sont déjà 350 000 billets qui ont été vendus depuis leur mise en vente le 15 décembre !

Depuis le 8 novembre 2022, le spectacle se joue à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, au Sud-Ouest de Paris. Vous aurez l’occasion de le découvrir là-bas jusqu’au 29 janvier 2023. Le show poursuivra ensuite son retour triomphant à travers les Zéniths et Arenas de France à partir du 10 février et jusqu’au 18 juin 2023. Il passera notamment par Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Lille, Rennes, Nantes ou encore Bruxelles… C’est beaucoup, pourtant cette liste n’est même pas exhaustive !

Vous n’avez pas réussi à choper votre place ? Pas de panique : le spectacle jouera les prolongations et sera de retour à La Seine Musicale du 14 novembre 2023 au 28 janvier 2024 ! De quoi nous donner envie d’enfiler notre plus beau blouson en cuir et notre perruque bleue la plus iconique.

