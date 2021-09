Soutenez l’indispensable Collectif féministe contre le viol, il a besoin de vous !

Pour renouveler son parc informatique et continuer à assurer ses permanences téléphoniques et son soutien aux victimes de viols, le Collectif féministe contre le viol a besoin de soutien.

Ce sont 8000 appels par an que traitent les salariées et bénévoles du Collectif féministe contre le viol (CFCV), via la permanence téléphonique gratuite de Viols Femmes Informations, au 0800 05 95 95.

Un matériel de travail trop obsolète pour continuer

Du lundi au vendredi, de 10h à 19h, le CFCV permet aux victimes de viols de recevoir, dans l’anonymat le plus complet, une écoute, un soutien, et des conseils de la part de personnes spécifiquement formées à la question.

Une aide indispensable, qui a pourtant lieu dans des conditions de travail obsolètes. Leur parc informatique est en effet si dépassé qu’il devient « impossible de travailler avec », indiquait il y a peu à Causette la présidente du collectif, Emmanuelle Piet.

Une cagnotte en ligne pour la permanence Viols Femmes Informations

Pour pouvoir continuer ce travail de permanence, l’association a donc lancé un appel au don pour tenter d’obtenir la somme de 5000€, et ainsi remplacer leur matériel ancien et peu fonctionnel : les téléphones, avec lesquels la permanence est assurée, et les ordinateurs, qui servent à saisir des comptes-rendus d’appels, à la création de fiches techniques, ou encore à la réalisation d’études sur les violences sexuelles.

Avec ce soutien, le Collectif féministe contre le viol pourra renforcer son accompagnement et son soutien des victimes, grâce à ce numéro de téléphone qui a déjà aidé 63.000 personnes en France.

Il pourra aussi aussi continuer à assurer plus sereinement le reste de ses missions : l’accompagnement juridique des victimes, les formations professionnelles, mais aussi le partage de ressources , la sensibilisation, ou encore la réalisation d’études.

Faire un don au Collectif féministe contre le viol Pour soutenir le CFCV, vous pouvez participer à leur cagnotte HelloAsso, et participer à faire connaître plus largement leur numéro.

