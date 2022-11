Sophie Ardenot devient la 2e femme française astronaute de l’Histoire 

De role model, en role model, la carrière de cette ingénieure, également première femme pilote d’essai expérimental sur hélicoptères, est parsemée de l’influence de femmes inspirantes.

Elle réunit à elle seule toutes les qualités des Totally Spies!. Intelligente, courageuse, athlétique, Sophie Ardenot est aussi une pionnière. Selon France Info, elle fait partie de la nouvelle promotion d’astronautes européens dont la liste a été dévoilée par l’Agence spatiale européenne (ESA) mercredi 23 novembre. Cinq personnes sélectionnées parmi 22 523 candidats, un sacré écrémage. Avec cette sélection, elle devient, à 40 ans, la deuxième femme française astronaute.

Ingénieure et officier de l’armée de l’air

Si elle s’apprête à conquérir l’espace, Sophie Ardenot, mère d’un petit garçon, a d’abord conquis le ciel. Après l’obtention de son diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace (Isae Supaero), elle met ses compétences au service de la société Airbus Helicopters, où elle travaille au sein du bureau d’études qui conçoit les cockpits des hélicoptères.

À 23 ans, elle intègre l’armée. Elle effectue notamment 2 missions en Afghanistan et participe à des missions de recherche et de sauvetage pour venir au secours des pilotes éjectés en terrain hostile ou des blessés. En 2018, elle s’inscrit déjà dans l’Histoire en devenant la première femme pilote d’essai expérimental sur hélicoptères en France. Trois ans plus tard, le 21 mai 2021, elle est promue au grade de lieutenant-colonel.

L’importance des role models

En 1985, Claudie Haigneré avait ouvert la voie en devenant l’une des 7 astronautes sélectionnés par le CNES (Centre national d’études spatiales). Un modèle pour Sophie Ardenot, qui raconte avoir « faire tous les salons du Bourget pour essayer de la voir » lorsqu’elle était plus jeune. « Si elle n’avait pas été là, je ne serais pas là aujourd’hui », assure-t-elle.

À travers son parcours, l’astronaute rappelle l’importance des role models auxquelles les petites filles et les jeunes femmes peuvent s’identifier. Et si elle reconnaît que son grand-père, mécanicien dans l’armée de l’air, l’a beaucoup inspirée, elle rend aussi hommage à d’autres femmes qui l’ont marquée. Dans une vidéo publiée par le ministère des Affaires étrangères mi-novembre, elle cite ainsi Valérie André, première Française pilote d’hélicoptère, et Caroline Aigle, première femme pilote de chasse. D’inspirée à inspirante, un gras pas pour les femmes et pour l’Humanité.

À lire aussi : Et si on récompensait le sexisme des hommes politiques ? C’est le pari (ironique) de Ça va bien se passer*

Crédit photo de Une : Capture d’écran YouTube.