Voici « le slip le plus propre du monde », que tu n’as pas besoin de laver

En 2018, je te parlais déjà d’une marque de lingerie confectionnant des culottes qui ne se lavent pas ou peu, Organic Basics.

Une nouvelle marque du même acabit émerge : HercLéon, qui affirme également créer des sous-vêtements que tu peux porter pendant des semaines voire des mois, sans qu’ils ne se salissent…

Intrigant, n’est-pas ? Voici comment cela fonctionne.

HercLéon Fjord : le slip que tu peux porter des mois sans le laver

Actuellement, HercLéon est encore en campagne de crowfunding sur Indiegogo (l’équivalent d’un Ulule).

Une levée de fonds qui cartonne, puisque plus de 72 mille euros ont déjà été récoltés, soit plus de 2000% de l’objectif de départ.

Nous sommes HercLéon, notre objectif est de rendre le monde plus heureux et plus écologique. Nous sommes une société de recherche de matériaux dédiée à la création de produits qui placent les personnes et la planète au centre de toutes les décisions de conception, et nous sommes ravis de partager le Fjord.

Le Fjord, c’est donc ce fameux slip ultra propre, imaginé pour différentes situations :

Que vous envisagiez de partir en randonnée toute la journée, de faire du camping le week-end ou même de vous rendre à la salle de sport puis au bar après pour prendre un verre avec des amis, vos sous-vêtements Fjord vous feront sentir bon.

Qui n’aime pas sentir bon, finalement ?

Un slip anti-odeur conçu pour les activités physiques extrêmes

Le but du slip Fjord par HercLéon, c’est de ne plus se sentir mal dans son slip.

Il s’agirait d’un slip « respirant », « frais au toucher », qui peut se porter « pour le sport, au travail et en randonnée sans vous mettre mal à l’aise ».

Ce sous-vêtement aurait été conçu pour des activités physiques, et pensé pour : les pompiers, les campeurs, les entrepreneurs, les infirmières, les randonneurs, les camionneurs, et même les parents.

En bref, le Fjord est fait pour les personnes qui vivent une vie intense et veulent que leurs sous-vêtements puissent leur conférer une sensation de confort et d’hygiène même dans leur quotidien trépidant.

Le slip le plus propre du monde : des matériaux écologiques

Le Fjord a été conçu pour être le sous-vêtement le plus écologique et le plus fiable.

Tout cela, ça fait beaucoup de promesses. Mais concrètement, comment ça marche ?

Il y a quelques années, HercLéon constate que des dizaines de matériaux avec lesquels les vêtements peuvent être créés, comme le lin, la microfibre et autres, ne peuvent pas être portés plus d’une journée sans sentir mauvais.

HercLéon s’est alors lancé le défi de s’essayer à d’autres matériaux moins populaires mais plus naturels.

C’est ainsi qu’est né le HercFiber, la promesse d’un matériau auto-nettoyant.

HercFiber a pris trois ans à être développé. C’est un matériaux créé avec un mélange de bois de hêtre, d’eucalyptus, de bambou, d’argent et de fibres de cuivre.

Le bois de hêtre mélangé au cuivre contribuerait à rendre les sous-vêtements plus absorbants ainsi qu’anti-odeurs.

Le problème avec les sous-vêtements actuels d’après HercLéon

HercLéon explique pourquoi les sous vêtements habituels doivent se laver au quotidien, et comment cela se fait-il qu’ils se salissent si rapidement.

Vos sous-vêtements habituels sont un terrain fertile pour les bactéries qui causent les odeurs. Quelques minutes après avoir enfilé des sous-vêtements normaux, il se développe des milliers de colonies de bactéries qui peuvent provoquer une mauvaise odeur, des infections et des champignons comme l’eczéma marginé.

Sympathique. Je suis convaincue.

Le slip Fjord de HercLéon est auto-nettoyant

Mais le Fjord, lui, serait très différent :

Vos nouveaux sous-vêtements sont auto-nettoyants, ils détruisent donc en permanence toutes les bactéries qui causent les odeurs. Cet avantage signifie que vous pouvez porter le sous-vêtement toute la journée et le laisser aérer la nuit, et lorsque vous le ramassez le lendemain, il sentira aussi frais que des sous-vêtements non portés. Le Fjord combattra les bactéries, vous n’avez donc pas à vous soucier des bactéries qui se développent sur vos sous-vêtements ou sur la peau.

C’est vrai que le principe d’auto-nettoyage d’une matière peut rendre perplexe.

Je t’avoue que même avec toutes les explications fournies par HercLéon, il me manque quelques bases scientifiques pour comprendre comment une matière peut s’auto-nettoyer.

Et en même temps, j’ai eu deux chiens Labrador Chocolat, une race réputée pour être auto-nettoyante. Et je confirme que je les ai toujours trouvés très propres. J’irai même jusqu’à dire qu’ils sentaient très bon.

En même temps, tous deux avaient tendance à se frotter au romarin.

Je m’éloigne grandement du sujet, revenons-en à nos slips.

Fabrique-t-on mal les sous-vêtements ?

HercLéon pointe du doigt les entreprise textiles en expliquant que les matières que l’on a l’habitude d’utiliser ne sont pas choisies parce qu’elles sont efficaces, mais parce qu’elle aident à faire du profit.

Dans le sens où elle sont moins chères et plus faciles à se procurer.

HercLéon explique la différence entre sa fibre HercFiber et les matières plus classiques :

En ce qui concerne les sous-vêtements en général, les deux matériaux les plus populaires sont le coton et le polyester. Le coton et le polyester, en tant que matériaux pour les vêtements, sont assez moyens ; leurs points forts sont qu’ils sont bon marché et largement disponibles. Mis à part le fait qu’ils sont tous les deux assez durables, il y a très peu d’avantages pour les consommateurs en dehors de leurs petits prix. […] HercFiber est conçu et utilisé pour maximiser votre expérience, tandis que le coton et le polyester sont utilisés pour maximiser les bénéfices de l’entreprise.

HercLéon explique que HercFiber a une qualité proche de celle de la laine de mérinos :

La qualité la plus proche de HercFiber est la laine mérinos. Cette dernière devient de plus en plus populaire au sein des vêtements de voyage en raison de sa résistance à l’odeur et de sa douceur globale. Le facteur limitant de la laine mérinos est qu’il y a une chance que les animaux soient maltraités durant le processus d’approvisionnement du matériau, et qu’il peut porter chaud rapidement puisqu’il s’agit de fourrure animale. Les deux matériaux sont très similaires, c’est pourquoi HercFiber est aussi appelé « laine mérinos végane ».

Si je suis plutôt convaincue par ce discours, je ne sais pas à quel point, psychologiquement, je pourrais porter plusieurs fois la même culotte.

Cependant, c’est apparemment le futur, alors je suis d’avis de laisser une chance de faire leurs preuves à ce genre de marques ambitieuses.

Pour l’instant, le slip est au prix de 36€. C’est sûr, pour un slip, ça fait cher. Mais s’il tient ses promesses, tout d’un coup, c’est différent.

Comme je te l’expliquais lorsque je te présentais la marque Organic Basics, avec ce genre de produit tu n’as plus besoin de faire de lessives de sous-vêtements, puisque tu n’en possèdes qu’un exemplaire que tu peux faire laver avec le reste de tes fringues (voire ne pas laver du tout).

Et combien de lessives réserves-tu à tes sous-vêtements ? Probablement BEAUCOUP.

Pour l’instant, HercLéon ne vend que des slips, mais des photos montrent aussi des culottes… J’imagine que tout cela va venir petit à petit au fur et à mesure que le crowdfunding prendra de l’ampleur !

