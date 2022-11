Shampoing clarifiant : voici pourquoi vous devriez l’adopter

Adoré des coiffeurs pour purifier le cuir chevelu, le shampoing clarifiant a de nombreux atouts pour la santé et la beauté des cheveux. On vous explique tout.

Très apprécié des professionnels pour débarrasser le cuir chevelu et les longueurs des impuretés et des résidus de produits de coiffage, le shampoing clarifiant se fait doucement (mais sûrement) une place dans les routines capillaires des particuliers. On vous dit tout sur ce produit « coup de frais » et sur la meilleure façon de l’adopter dans votre salle de bains.

Qu’est-ce qu’un shampoing clarifiant ?

Le shampoing clarifiant a pour but de nettoyer le cuir chevelu et les cheveux en profondeur.

Thomas Tuccinardi, coiffeur, coloriste et représentant de la marque OLAPLEX en France, explique à Madmoizelle :

Si le shampoing quotidien permet de laver en douceur l’excès de sébum, la poussière, la sueur et les résidus de produits capillaires, le shampoing clarifiant va plus loin. C’est un soin profond qui permet de débarrasser le cuir chevelu et les longueurs de toutes les particules qui s’accumulent au fil du temps comme le chlore, le calcaire, les métaux lourds et la pollution.

En permettant cette « remise à zéro », le shampoing clarifiant aide à réguler l’excès de sébum et à lutter contre les démangeaisons et les pellicules. Mieux oxygéné, le cuir chevelu est plus sain, les cheveux sont plus légers et les racines graissent moins vite. Et la bonne nouvelle, c’est que tout le monde peut profiter de ses bienfaits, « même les cuirs chevelus sensibles, auxquels je recommande toujours un shampoing clarifiant plutôt qu’un exfoliant, plus abrasif à cause des petits grains et qui peut irriter et griffer la peau », ajoute le professionnel, qui invite à opter pour une version sans sulfate pour plus de douceur.

Attention tout de même si vous avez les cheveux colorés : ce type de produit peut faire dégorger la couleur, mais il suffit d’appliquer un soin repigmentant juste après pour qu’elle retrouve de sa superbe.

© Karolina Grabowska sur Pexels

Comment utiliser un shampoing clarifiant ?

Le shampoing clarifiant est si efficace qu’on aimerait pouvoir l’utiliser tous les jours ! Pourtant, il n’est pas fait pour un usage quotidien. Thomas Tuccinardi conseille de l’utiliser en alternance avec son shampoing habituel. Il explique à Madmoizelle :

Dans l’idéal, on devrait se laver les cheveux une fois par semaine. On utiliserait donc le shampoing clarifiant une semaine sur deux, de façon à alterner avec une formule plus classique. Mais dans la réalité, de nombreuses personnes se lavent les cheveux deux à trois fois par semaine, et même tous les jours ! Dans ce cas, il vaut mieux garder en tête qu’il ne faut utiliser son shampoing clarifiant qu’une fois par semaine.

En effet, une utilisation trop régulière pourrait sensibiliser le cuir chevelu et donner l’effet inverse que celui espéré, avec l’apparition d’irritations. Clarifier, oui, récurer, non !

Le shopping de shampoings clarifiants

Shampoing clarifiant N°4C — Olaplex — 29,90 € pour 250 ml

Shampoing purifiant à la boue thermale — Christophe Robin — 29,90 € pour 250 ml

Shampoing clarifiant SOLU — Davines —20,50 € pour 250 ml

Shampoing clarifiant au charbon — DRYBAR — 26,50 € pour 250 ml

À lire aussi : Et si votre chute de cheveux était due à votre shampoing sec ?

Crédit photo image de Une : Scandinavian Biolabs sur Pexels