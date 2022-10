Se verser de la bière sur les cheveux avant de se les laver est une idée saugrenue ? Pas tant que ça ! 

Si on connait les effets positifs de la bière sur la densité et la qualité des cheveux, on n’aurait jamais imaginé qu’une astuce visant à se les rincer directement avec la boisson pouvait fonctionner. Et pourtant…

La bière a des propriétés incroyables sur la fibre capillaire. Contenant de la biotine (également appelée vitamine B8), elle a le pouvoir de resserrer les écailles mais aussi d’apporter brillance et souplesse aux cheveux. Et si on maîtrise très bien la prise de compléments alimentaires (en poudre ou en pilule), s’asperger la tignasse de bière avant le shampoing est une méthode beaucoup moins commune. Pourtant, elle s’avère très efficace pour obtenir des effets immédiats sur la chevelure.

C’est en tout cas ce que l’on a pu constater en visionnant le TikTok de Rose Friederike, une influenceuse beauté aux 4,1 millions d’abonnés.

La méthode en bref

Avant chaque shampoing, au lieu d’appliquer un soin classique à base d’actifs hydratants, Rose préfère répartir sur l’intégralité de ses cheveux, le contenu d’une bouteille de 1L de bière. Une fois entièrement imbibée, elle laisse poser le breuvage 10 à 15 minute maximum en attachant sa chevelure avec une pince. Lorsque le temps est écoulé, c’est là que le shampoing rentre en scène.

Mais attention, pas besoin d’avoir recourt à un produit particulier, votre formule habituelle (répondant à vos propres besoins) fait parfaitement l’affaire. Il suffit ensuite de rincer et de sécher les cheveux pour découvrir que les écailles de ces derniers se sont parfaitement refermées ce qui offre brillance et souplesse aux longueurs.

@Rose Friederike

Pourquoi c’est bien ?

Si utiliser de la bière en soin pré-shampoing peut sembler être une idée saugrenue, en réalité, elle représente une belle alternative aux soins parfois bourrés de sulfates irritants, de silicones et autres joyeusetés, qui viennent répondre à un besoin immédiat, mais ne font pas du bien à la fibre capillaire et au cuir chevelu sur le long terme.

Gorgée de biotine, une vitamine que l’on retrouve sous forme de complément alimentaire, la bière peut également vous dispenser d’une prise quotidienne qui peut favoriser la pousse des poils (ce qui ne sera pas forcément du goût de tout le monde).

Bref, si TikTok n’est pas toujours le repère des bonnes idées beauté, celle de Rose Friederike fait l’unanimité.

À lire aussi : Serre-tête, bandeau, noeud dans les cheveux : les coiffures preppy ont le vent en poupe

Crédits de l’image de une : @Rose Friederike.