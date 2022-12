Roman Polanski : la date de son jugement pour diffamation a été annoncée 

Le réalisateur franco-polonais est accusé de diffamation par Charlotte Lewis. L’actrice britannique l’accuse également de l’avoir abusée sexuellement lorsqu’elle avait 16 ans.

Accusé de viol depuis 45 ans, le voilà bientôt devant les tribunaux, mais pour des faits annexes à ces accusations. Selon l’AFP, Roman Polanski doit être jugé pour diffamation par le tribunal correctionnel de Paris, le 5 mars 2024. Le cinéaste de 89 ans est poursuivi pour avoir mis en doute la véracité des accusations d’abus sexuels portées contre lui par Charlotte Lewis.

1999, l’interview de la discorde

C’est une histoire en plusieurs chapitres. En 1999, une interview de Charlotte Lewis, qui a joué dans le film Pirates, réalisé par Polanski en 1986, paraît dans le tabloïd News of the World. « Je savais que Roman avait fait quelque chose de mal aux États-Unis, mais je voulais être sa maîtresse […]. Je le désirais probablement plus que lui ne le voulait », aurait confié la comédienne britannique. En 2010, alors qu’elle accuse le scénariste de l’avoir « abusée sexuellement » au début des années 80, alors qu’elle n’avait que 16 ans, elle dément les propos publiés dans cette interview. « Nombre des citations qui me sont attribuées dans l’article de News of the World ne sont pas exactes », affirme-t-elle alors.

2019, année de la diffamation

Neuf ans plus tard, le chapitre de la diffamation commence. En 2019, malgré le démenti de Charlotte Lewis concernant ses propos dans News of the World, Roman Polanski s’appuie sur cette même interview pour défendre l’argument selon lequel son accusatrice se contredit. Interrogé par Paris Match, il avait alors déclaré : « Voyez-vous, la première qualité d’un bon menteur, c’est une excellente mémoire. On mentionne toujours Charlotte Lewis dans la liste de mes accusatrices sans jamais relever ses contradictions. » Ni une ni deux, en mars 2020, Charlotte Lewis porte plainte pour diffamation contre le réalisateur avec constitution de partie civile. « En droit de la presse, le renvoi devant le tribunal est quasi automatique dans une telle procédure et le fond des accusations est examiné à l’audience », précise l’AFP. Autrement dit, la décision de juger Polanski fait appel à une procédure courante.

À ce jour, 12 femmes accusent Roman Polanski de viol ou d’agression sexuelle, mais les faits qu’elles dénoncent sont tous prescrits. En revanche, le cinéaste est toujours poursuivi aux États-Unis pour le viol de Samantha Geimer, qui a porté plainte contre lui en 1977.

Crédit de l’image à la Une : © Mars Distribution