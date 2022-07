Affaire Polanski : un nouveau rebondissement en faveur du réalisateur ?

Le témoignage d’un ancien procureur en charge de l’affaire Polanski va être rendu public, sur ordre d’un tribunal californien.

C’est un revirement dans l’affaire Polanski. Le réalisateur bientôt âgé de 89 ans est accusé d’avoir drogué et violé Samantha Gailey à Los Angeles en 1977, alors qu’elle était âgée de 13 ans.

La publication d’un témoignage jusqu’alors confidentiel

C’est le site Variety qui a révélé l’information : le 13 juillet, un tribunal californien a ordonné la publication du témoignage de l’ancien procureur Roger Gunson, chargé de l’affaire Polanski. Un témoignage réclamé par les avocats de Roman Polanski ainsi que deux journalistes (William Rempel et Sam Wasson) depuis 2010. Selon le réalisateur, ces informations seraient une preuve que la justice n’aurait pas respecté un accord conclu avec lui, et que les juges et les procureurs ont commis une faute.

© Mars Distribution

Toujours selon Variety, l’accord en question entraînait un abandon des charges les plus graves en échange de la reconnaissance, par Polanski, qu’il avait eu une relation sexuelle avec une mineure. Le réalisateur avait été condamné à trois mois de prison mais n’y avait finalement passé que 42 jours, libéré plus tôt pour bonne conduite. Sentant que le juge allait revenir sur l’accord et le condamner à dix ans de prison, Polanski avait fui à Paris en janvier 1978 et n’est depuis, jamais revenu aux États-Unis.

À lire aussi : #MeToo : le film sur l’enquête qui a révélé l’affaire Weinstein se dévoile dans une bande-annonce

Crédit de l’image à la Une : © Mars Distribution