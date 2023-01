Quelles solutions contre les rougeurs du visage ?

Les rougeurs du visage peuvent avoir différentes causes. Qu’elles soient liées à des facteurs internes ou externes, des solutions et des produits existent pour prendre soin de sa peau. On vous explique tout.

Emotion forte, séance de cardio, coup de froid… C’est fou comme la peau peut rougir vite ! Mais qu’est-ce qui différencie une rougeur passagère d’une pathologie cutanée ? Et comment réagir pour apaiser le feu ? On vous explique tout sur les rougeurs du visage.

Quelles sont les causes des rougeurs sur le visage ?

Les rougeurs du visage peuvent avoir différentes causes : certaines, fugaces, sont dues à une émotion, à un changement brutal de température ou à un effort physique, et d’autres, qui peuvent persister, sont souvent le signe d’une sensibilité cutanée ou d’une pathologie comme l’eczéma ou la rosacée.

Quelle que soit leur origine, les rougeurs sont toujours liées à un changement de circulation sanguine à la surface de la peau. Emmanuelle Lemery, responsable Recherche & Développement pour les Laboratoires Noreva, explique à Madmoizelle :

Lorsqu’il est stressé (forte émotion, absorption de nourriture épicée ou d’alcool, écart de température, exercice physique etc.), le corps va réagir en produisant de l’adrénaline, une hormone qui est connue pour augmenter la vasodilatation des capillaires qui sont à la surface de la peau. Et c’est ce qui va créer la rougeur, mais celle-ci est parfaitement normale, s’estompe toute seule et ne se limite pas forcément au visage. Dans le cas de rougeurs localisées sur les joues, le nez, le milieu du front et le menton, elles sont le signe d’une sensibilité accrue de la peau et peuvent être le symptôme d’une rosacée, une maladie qui revêt différentes formes, les plus courantes étant la forme vasculaire et la forme papule-pustuleuse (ndlr, autrefois appelée « acné rosacée »).

En France, on estime que quatre millions de personnes seraient concernées par cette affection cutanée. Les femmes sont plus atteintes que les hommes, mais les manifestations de la rosacée prennent généralement leur expression la plus aiguë chez ces derniers (si ça vous intéresse, pour pouvez taper « rhinophyma » sur Google Images). Cette maladie touche particulièrement les épidermes sensibles et les carnations claires. Mais contrairement aux idées reçues, elle ne concerne pas que les peaux sèches : les peaux grasses et mixtes peuvent aussi en souffrir.

Comment soulager les rougeurs et prévenir leur apparition sur le visage ?

Que les rougeurs intermittentes ou permanentes soient d’origine génétique, liées à une barrière cutanée sensibilisée ou à une dermatose, elles mettent en lumière la fragilité des capillaires sanguins. « Ce sont des peaux vaso-réactives qui vont réagir à différents stimuli », explique l’experte.

Ain de prévenir leur apparition, il faut donc éviter de fragiliser encore plus les capillaires en réduisant au maximum les facteurs déclencheurs dont font partie la consommation d’épices, d’alcool et de boissons très chaudes, les variations de température brutales, l’exposition au soleil, les bains chauds, les saunas et les hammams.

Pour le soin de sa peau, il est conseillé d’opter pour des cosmétiques formulés pour renfoncer la couche externe de l’épiderme (céramides, acides gras essentiels etc.) et agir sur la composante vasculaire et sur la microcirculation (marron d’Inde, ginkgo biloba, vigne rouge, etc.). Le but ? Retrouver du confort et limiter la dilatation des petits vaisseaux sanguins.

Pour la toilette du visage, il faut essayer d’utiliser des produits doux, qui ne vont pas agresser la peau. Il n’est pas interdit d’utiliser un gel nettoyant s’il est adapté, c’est-à-dire formulé sans savon, sans sulfates et sans allergènes comme le parfum, mais si l’eau de sa ville est calcaire, il vaut mieux le rincer avec une brume d’eau thermale, ajoute Emmanuelle Lemery.

Au quotidien, l’application d’un filtre solaire est aussi recommandée, et ce même en hiver, car les UV stimulent des enzymes qui fragilisent les vaisseaux. Afin d’éviter de sensibiliser la peau davantage, certains ingrédients cosmétiques comme le rétinol, l’acide salicylique, l’acide glycolique et le peroxyde de benzoyle sont aussi contre-indiqués.

Quand faut-il consulter pour des rougeurs sur le visage ?

Qu’elles soient au stade de flush comme plus installées, les rougeurs peuvent générer un inconfort psychologique et relationnel important. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec son généraliste ou un dermatologue dès qu’on en ressent le besoin. « Le stress fait partie des facteurs aggravants de la rosacée, alors il ne faut pas laisser traîner », conseille la responsable R&D. Une impression de visage gonflé et de brûlures, des picotements et l’apparition de boutons doivent aussi pousser à consulter.

Les protocoles proposés sont efficaces et les résultats sont bons, même s’il n’existe pas encore de traitement qui redonne toute la résistante vasculaire aux vaisseaux. En fonction de l’examen clinique, le professionnel de santé pourra prescrire une crème (métronidazol, acide azélaïque, ivermectine etc.) ou un traitement oral (doxycycline, isotrétinoïne, etc.), mais aussi conseiller des séances de laser pour atténuer les rougeurs et les télangiectasies, les petits vaisseaux visibles à la surface de la peau et qui, malheureusement, ne partiront pas tout seuls. La luminothérapie a aussi fait ses preuves pour lutter contre les rougeurs du visage.

