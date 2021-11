Que vaut Revenge, le docu France TV Slash sur le revenge porn ?

Le documentaire Revenge traite avec clarté et émotion d’un problème important : le revenge porn, cette violence qui se répand depuis plusieurs années et continue de grandir avec les réseaux sociaux.

Revenge est un documentaire produit par France Télévisions, disponible en ligne le 10 novembre sur France TV Slash. Il explore la pratique très répandue du revenge porn, cet acte qui consiste à révéler des photos intimes d’une personne sans son consentement. Elle touche majoritairement des femmes, parfois mineures…

L’année dernière, lors du premier confinement, le collectif StopFisha avait fait parler de lui en alertant sur cette pratique qui devenait de plus en plus fréquente, à l’air du sexe numérique par photos et textos.

Crédit : Instagram @stopfisha

Documentaire poignant, Revenge explore les problématiques liées au revenge porn en cinq épisodes de douze minutes chacun, très digestes :

Le piège

Le harcèlement

La riposte

La justice

Le fisher

Un documentaire qui informe et rassure

On pourrait penser que douze minutes, ce n’est pas assez long pour explorer chacune des thématiques du revenge porn. Mais le documentaire réussi avec succès à condenser des témoignages touchants qui pointent du doigt la gravité de cette pratique.

Revenge met tout particulièrement l’accent sur le fait que les personnes victimes de ces violences ne doivent pas rester seules. Il existe des ressources pour les aider — StopFisha est d’ailleurs sur tous les fronts pour traquer les « fishers », ces gens qui se rassemblent dans des groupes de conversations privées pour partager des nudes, mais aussi ceux qui postent ce genre de photo sur les réseaux sociaux.

Le collectif se bat pour que les comptes et les salons de discussions soit désactivés, afin d’empêcher le partage de photos et vidéos intimes. Ses cofondatrices ont également sorti le livre Combattre le cybersexisme à l’octobre 2021, pour continuer à sensibiliser.

Combattre le cybersexisme, 18€

Des témoignages poignants de victimes de revenge porn

Le documentaire se concentre sur les histoires de Mathilde (21 ans) et Aliya (19 ans), qui ont toutes les deux subi du cyberharcèlement et du revenge porn. Elles étaient mineures lorsqu’elles ont vécu ces violences traumatiques et racontent avec beaucoup de transparence leurs histoires.

Crédit : documentaire Revenge – France TV Slash

Ces témoignages permettent de voir que les actes de cyberharcèlement ne sont pas anodins et qu’ils affectent de vraies personnes ; ils rappellent également que la violence du revenge porn ne passe pas uniquement pas la diffusion des photos intimes mais aussi par le manque de soutien des proches.

C’est ce qu’a subi Aliya par exemple : elle a eu droit à une mauvaise réputation au collège après avoir été harcelée. Son histoire, racontée dans Revenge, peut aider d’autres victimes à se sentir moins seules mais aussi les potentiels harceleurs et harceleuses à comprendre les conséquences réelles de leurs actes.

Un manque de moyens pour lutter contre le revenge porn

Revenge alerte également sur la nécessité de déployer plus de moyens pour lutter contre le revenge porn et le cyberharcèlement.

Pharos, une plateforme créée par le gouvernement pour traquer les violences en ligne, n’arrive pas à suivre le rythme et empêcher la multiplication des victimes.

Un autre problème, central s’il en est, c’est le manque de maîtrise des réseaux sociaux par les autorités en charge de traquer les « fishers ». Les membres du collectif StopFisha expliquent dans le documentaire qu’il est nécessaire que plus de personnes soit bien formées pour trouver et signaler les comptes abusifs le plus vite possible.

Crédit : documentaire Revenge – France TV Slash

Cependant, il existe des mesures judiciaires que l’on a le droit de prendre s’il on est victime de revenge porn. Le fait de partager des photos intimes et de les diffuser sur les réseaux est totalement illégal et passable de prison, ainsi qu’une amende ! Rachel Flore Pardo, avocate qui a cofondé le collectif StopFisha, met l’accent sur les droits des victimes et sur l’importance de porter plainte.

À travers ses cinq épisodes, le documentaire Revenge permet de sensibiliser, d’alerter et de continuer la lutte contre le revenge porn. À l’ère où les relations intimes se développent beaucoup à travers les écrans, personne ne devrait se retrouver dans la situation de Mathilde, d’Aliya, de beaucoup d’autres femmes et jeunes filles victimes de revenge porn.

Revenge, en ligne le 10 novembre 2021

Credit photo : documentaire Revenge – France Tv Slash