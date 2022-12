Pouvoirs publics : quelles nouvelles mesures pour les parents en 2023 ?

Cartes familles nombreuses, dépistages néonatals, hausse des titres de transport et préservatifs gratuits, le premier janvier 2023 de nouvelles mesures seront mises en place pour les familles et les adolescents.

Dans dix jours, ce sera l’an prochain. Comme chaque année, les pouvoirs publics ont mis en place de nouvelles mesures, en ont modifié d’autres et ont partagé les informations relatives à la vie des familles. Alors concrètement, pour les darons et leurs enfants de tous âges, qu’est-ce qui va changer au premier janvier 2023 ? On fait le point.

Familles : ce qu’il faut savoir pour 2023

Les pouvoirs publics ont publié les mesures et les informations qui concerneront les familles en 2023 :

Une nouvelle carte familles nombreuses . Le précieux sésame, accordé aux courageux parents d’au minimum trois enfants mineurs, vous permet de profiter des services SNCF à prix réduits et d’obtenir des avantages et des réductions auprès de nombreux partenaires (transports en IDF, cinémas, piscines, certains commerces et bientôt des restaurants ou des centres de loisir).



Jusque-là imprimée et délivrée par la SNCF, la carte familles nombreuses sera désormais fournie par l’imprimerie Nationale.

Sept nouvelles maladies dépistées lors des examens néonatals . Le programme de dépistage néonatal concernait déjà six maladies génétiques graves. En 2020, la Haute Autorité de Santé a recommandé l'ajout de sept maladies supplémentaires à cette liste. Ce sera le cas dès 2023 et ces dépistages précoces seront entièrement pris en charge par l'assurance maladie.

Augmentation du prix des transports en commun : ce n'est pas une bonne nouvelle, mais dans plusieurs villes de France, le coût des transports en commun augmentera en 2023. Pour les Franciliens, le prix du célèbre pass Navigo augmente de 12 % au premier janvier. Dans les mois qui suivront, à Lyon, l'abonnement mensuel coutera 3 € supplémentaires, et dans les pays de la Loire, bus et TER devraient voir leur prix croitre de 6 %. Les abonnements mensuels ne seront pas les seuls concernés puisque le prix des titres de transport devraient également augmenter, pour répondre à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie.



Le calendrier des vacances scolaires 2023-2024 : Pour les plus organisés d'entre nous qui souhaitent déjà organiser leurs vacances de l'année prochaine 5ou les plus débordés, qui veulent se préparer mentalement) le calendrier des vacances 2023-2024 est déjà en ligne.

Les informations et les mesures pour les adolescents

Des adolescents squattent votre maison ? Voici ce qu’il faut savoir :

Gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans : Si cette initiative gratuite concernait déjà les 18-25 ans, le président de la République a annoncé le 9 décembre qu’elle serait étendue aux mineurs. Une information importante à partager avec ses adolescents.

Si cette initiative gratuite concernait déjà les 18-25 ans, le président de la République a annoncé le 9 décembre qu’elle serait étendue aux mineurs. Une information importante à partager avec ses adolescents. Les dates de Parcoursup : Vos enfants s’apprêtent à quitter le secondaire ? Les dates clef des inscriptions Parcoursup de 2023 sont maintenant connues. Du 18 janvier au 9 mars , vos adolescents pourront saisir leurs vœux. Ils auront jusqu’au 6 avril pour valider ces vœux et rendre leurs dossiers. Ils obtiendront une réponse au 1er juin . Entre mi-juin et le 13 juillet 2023 , les élèves qui n’ont pas reçu de réponses positives ou satisfaisantes, auront l’occasion de formuler de nouveaux vœux et pourront s’orienter vers des cursus affichant encore des disponibilités.

Ces nouvelles vont-elles changer quelque chose à votre quotidien ? Et vous, qu’aimeriez-vous voir changer en 2023 ?

