Pourquoi les parents sont-ils de plus en plus nombreux à géolocaliser leurs enfants ?

Une enquête parue dans le Figaro révèle que 40 % des Britanniques géolocalisent leurs enfants au quotidien et que les ventes d’objets connectés pour enfants ont explosé ces dernières années.

Le meurtre de Lola, une adolescente de 12 ans, sauvagement assassinée par une inconnue, a ravivé une angoisse sourde que tous les parents connaissent. Comment garantir la sécurité de nos enfants et les protéger des mauvaises rencontres ?

Dans un tel contexte, il est tentant de mettre la technologie actuelle au service d’une vigilance accrue. Une enquête parue dans le Figaro révèle d’ailleurs que de plus en plus de parents optent pour des appareils connectés qui leur permettent de géolocaliser en direct leur progéniture. Ces solutions, très pratiques à première vue, interrogent les experts.

La géolocalisation pour suivre de loin son enfant qui grandit

Pas toujours facile de composer avec les envies d’indépendance d’un enfant qui grandit. Les objets connectés, smartphones, montres, tablettes et autres dispositifs GPS, apparaissent donc comme la solution idéale permettant aux plus jeunes de se déplacer librement et à leurs parents de toujours savoir où ils se trouvent.

En 2019, 40 % des Britanniques utilisaient un système de géolocalisation au quotidien. Entre 2021 et 2022, le nombre d’utilisateurs de Life360, un des leaders du marché mondial, a augmenté de 30 % et chaque année, la moitié des montres connectées vendues sont destinées aux enfants.

La géolocalisation, peu compatible avec l’adolescence

Ces solutions sont particulièrement intéressantes pour les écoliers et les collégiens qui apprennent à se déplacer seuls dans l’espace public, mais les choses se compliquent quand l’enfant grandit.

Ces dispositifs peuvent s’avérer très intrusifs à un âge où l’on a besoin de faire ses propres expériences et de transgresser quelques règles, à l’abri du regard bienveillant, mais inquisiteur de ses parents. Les adolescents peuvent également voir dans ces solutions un manque de confiance familiale qui risque de fragiliser des liens déjà tendus. Sans compter que la technologie n’est pas infaillible, et qu’un oubli de téléphone ou un bug peuvent provoquer de sacrés moments de panique.

La géolocalisation ne doit pas être imposée aux dépens de la liberté et de la confiance de l’enfant. Ce dispositif doit faire l’objet d’un accord mutuel préalable dont les conditions varient en fonction de l’âge de l’enfant et des circonstances. Forcer une géolocalisation n’aurait de toute façon pas grand intérêt, les adolescents sont toujours très créatifs quand il s’agit d’échapper à la surveillance parentale.

Crédit photo image de une : Cottonbro