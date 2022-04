Pour préparer le retour des beaux jours, cet extracteur de jus est à -53 %

Les beaux jours arrivent ! Pour s’offrir un regain de vitamines en attendant le retour des beaux jours, cet extracteur de jus en promo vous offre du jus de fruits pressés 100% home-made.

Avril ? Ne te découvre pas d’un fil ! Le soleil n’a pas fait son retour définitif, et perso je l’attend comme la nouvelle saison d’Un, dos, tres, c’est-à-dire de pied ferme. Les quelques jours de beau temps ont laissé place à de la pluie, voire un peu de neige et un sentiment amer.

Même si les giboulées de mars viennent à peine d’arriver, la météo va finir par s’éclaircir. Exit bonnets et écharpes et welcome back aux lunettes de soleil. Et pour patienter, pourquoi ne pas vous offrir de quoi ressentir les premières ondes printanières ?

AMZCHEF propose de vous offrir une orange pressée comme en terrasse directement chez vous. Cet extracteur de jus va vous donner la pêche et vous offrir les premières odeurs de la belle saison. En ce moment il est à -53% sur Amazon alors go s’offrir un peu de soleil !

Cet extracteur de jus AMZCHEF va ensoleiller votre cuisine. Il est à 93,49€ au lieu de 199,99€

Un appareil 3 en 1

Le AMZCHEF a plus d’un tour dans son sac ! Plus qu’un extracteur de jus, il est polyvalent. Il vous offre une orange pressée tous les matins mais peut aussi hacher de la viande et trancher vos légumes.

Cet extracteur de jus est doté d’une puissance de 150 Watts et d’un moteur à basse vitesse pour conserver au maximum la valeur nutritionnelle de vos aliments. Il est doté d’un système à 7 spirales pour extraire rapidement toutes sortes de fruits ou de légumes.

C’est un appareil qui a été conçu aussi pour tenir sur la durée. Il est équipé de puces de protection moteur qui arrêtent le AMZCHEF automatiquement toutes les vingt minutes afin de garantir une durée de vie plus longue.

Cet extracteur est très pratique. Son nettoyage est facile. Ses pièces détachables sont même compatibles au lave-vaisselle. Il se démonte d’ailleurs très facilement, ce qui vous permettra de lui trouver aisément une place dans vos placards. Il est un peu lourd (4,6 kg) mais ne fait pas de bruit lorsqu’il est en marche.

L’extracteur de jus Amzchef en bref

Un appareil 3 en 1 : extraire du jus, hacher de la viande, trancher des légumes

Un moteur de 150 Watts et un moteur à basse vitesse

Facile à nettoyer et ne fait pas de bruit lorsqu’il est en marche

Cet extracteur de jus va vous faire faire le plein d’énergie

Amazon vous offre une réduction de -53% sur cet extracteur de jus AMZCHEF. Il est disponible dès aujourd’hui pour 93,49€ au lieu de 199,99€.

Cet extracteur de jus AMZCHEF va ensoleiller votre cuisine. Il est à 93,49€ au lieu de 199,99€

Crédit photo : Pexels / Photomix Compagny