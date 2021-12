Pour dorloter sa peau même en hiver, ce coffret Clarins est à -30%

On dit stop aux rougeurs, au teint blafard et aux jambes qui grattent. Ce coffret Clarins va vous permettre d’hydrater votre peau et donc de la sublimer !

En été, on prend l’habitude d’hydrater sa peau après s’être doré la pilule sur la plage dans l’espoir d’un beau bronzage. Mais avec l’arrivée du froid, il est tout aussi important d’hydrater son corps !

On le sait : en hiver, la peau a tendance à s’assécher… ce qui peut vite donner l’air d’avoir chopé une bonne gastro. Ça pique, ça gratte, c’est chiant. Si vous voulez éviter d’avoir à trouver des stratagèmes pour se gratter tranquille sans être vue, une solution : mettre de la crème.

Pour chouchouter votre peau rien de mieux que de vous offrir une bonne routine skincare après la douche ou le matin avant d’aller au travail. Avis à toutes celles qui souhaitent faire une cure de réhydratation : Clarins a pensé un coffret qui devrait vous faire plaisir et il est à -30% !

Un coffret beauté Clarins sous le sapin ?

Un coffret, c’est toujours la bonne idée cadeau. Des produits présélectionnés, il reste juste à emballer ! Facile à offrir et toujours trop cool à recevoir.

Clarins vous offre aujourd’hui un coffret pour prendre soin de votre peau grâce à trois produits hydratants.

Le coffret Clarins Baume corps contient tout d’abord un baume corps super hydratant (200mL) pour hydrater et apaiser les peaux sèches tout en éliminant les cellules mortes. Vous trouverez ensuite un gommage exfoliant (30mL) à base de karité, de réglisse et de mimosa pour apaiser, adoucir et renouveler les cellules de votre peau.

Pour finir, une crème (30mL) pour hydrater et adoucir ses mains. Entre les températures négatives et le gel hydroalcoolique 50 fois dans la journée, c’est un must-have. Petit plus non négligeable, le coffret contient aussi une trousse pour transporter vos produits.

Le coffret baume corps Clarins en bref

Trois produits pour hydrater et protéger votre peau de l’hiver

Une crème hydratante pour le corps

Un gommage exfoliant

Une crème pour les mains

Une trousse pour glisser les produits dans un sac

Le coffret baume corps Clarins est à -30% sur le site de Nocibé

Nocibé vous offre moins -30% sur le coffret baume corps de Clarins. Il est disponible dès aujourd’hui pour 30,09€ au lieu de 42,99€.

