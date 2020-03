La playlist du mois de mars, pleine de découvertes musicales

En partenariat avec E47 Records (notre Manifeste)

Moi qui m’imaginais te proposer une super playlist pour célébrer l’arriver du printemps en courant dans les champs, je me retrouve à te faire une super playlist du confinement…

Mais tu sais quoi ? C’est pas grave.

Je pense être qualifiée pour relever ce défi et te faire kiffer même de chez toi !

La playlist du mois de mars

Ce mois-ci, j’ai encore fait de belles découvertes (je t’en parle plus bas). Je peux d’ores et déjà te promettre qu’il y en aura pour tous les goûts et que les inspirations de cette playlist sont très variées.

Je te laisse avec mon humble sélection qui, je l’espère, saura répondre à d’éventuelles pénuries musicales et toucher ton petit cœur et tes oreilles comme elle l’a fait pour moi.

Au programme, la découverte du duo Jake And Fanny, le très attendu premier album d’Aloïse Sauvage, la rappeuse Meryl et ses rêves de caviar, un titre de Barbara Pravi pour le 8 mars, S+C+A+R+R, un artiste qui m’a laissée bouche bée, une pointe de rap, un EP suprise de Chris(tine and the Queens), Lous and the Yakuza qui te chante sa vie de femme noire, et une belle surprise pour l’ado que j’ai été…

Les découvertes musicales du mois de mars

Jake And Fanny sortent un premier morceau solaire

J’ai découvert Jake And Fanny avec leur premier single, Hold On To Me.

Ce titre, c’est un morceau de pop aussi sucrée que solaire à écouter en attendant de pouvoir profiter des beaux jours et qui t’invite à te plonger dans la vulnérabilité qui accompagne l’amour.

Le duo a d’ailleurs une belle histoire !

Fille d’un musicien, Fanny est une Québécoise qui a joué dans un groupe de punk étant ado avant de déménager à New York.

Jake, lui aussi passionné de musique, apprend le piano et la guitare tout seul à Miami, sort un premier album solo avant la création de ce duo entre acoustique, pop et électro.

Ils ont suivi des cours de chant dans la même école à New York mais sans jamais se rencontrer. Pourtant leur professeure ne cessait de les pousser à se voir, tant leurs musiques se répondaient déjà. La rencontre eut finalement lieu plus tard, à Los Angeles.

Ça a matché tout de suite, ils ont pris un café, ont vite commencé à écrire des chansons ensemble et sont tombés amoureux…

De base, Fanny écrivait pour les autres et tous les deux avaient des carrières solos. Ils ont résisté pendant un an à l’envie d’être ensemble à la scène comme à la ville avant de se lancer dans cette super aventure.

Le titre du duo a été co-écrit par Jenna Andrews (qui a bossé avec Drake, Lily Allen ou encore J.Lo) et réalisé par John Cunningham (Miley Cyrus, XXXTentation…).

Si tu veux en apprendre un peu plus sur le duo et son univers, je te conseille cette petite vidéo :

Marie Plassard : de mes covers d’ado préférées à un premier titre

Ado, en me promenant sur YouTube, j’ai découvert Marie Plassard et ses covers qui ne m’ont plus lâchée de tout le lycée.

J’ai écouté en boucle ses reprises planantes de K.Maro ou encore de Doc Gynéco.

Tu l’avais peut-être déjà repérée grâce au titre No love avec le rappeur Dinos !

Quand j’ai découvert qu’elle sortait son tout premier titre solo, l’ado en moi était aux anges, et je n’ai pas été déçue quand j’ai cliqué.

Je te laisse donc découvrir Ivre, un morceau prometteur et bien mis en images, qui met en scène une ivresse autant réelle qu’amoureuse, le tout dans une mélancolie de la rupture que le clip a bien su représenter.

Lous and the Yakuza sort Solo

On te parlait de Dilemme, son premier titre, il y a quelques mois. Dans ce troisième titre tout doux bien que très percutant, Lous s’exprime sur la difficulté pour une femme noire de grandir dans ce monde.

Pourquoi le noir n’est-il pas une couleur de l’arc-en-ciel ?

Armée de son vécu, la chanteuse te parle de sa réalité et de celle de sa communauté. Solo, c’est cette désillusion, ce sentiment de solitude lié à l’exclusion d’une minorité dans notre société.

La danse et la sobriété de ce clip sont parfaites pour mettre en avant la force des mots de Lous.

Ce troisième extrait de son futur premier album Gore a été produit par El Guincho (il travaille notamment avec Rosalia).

Meryl sort une mixtape que je n’ai pas lâchée

Ok, il est grand temps que je te parle de Meryl !

Meryl est une chanteuse, compositrice, rappeuse et toplineuse française de 24 ans.

Attirée très tôt par la musique, c’est son père qui l’y initie.

Originaire de Saint-Esprit en Martinique, Meryl a commencé par ghostwriter et topliner pour d’autres rappeurs. Elle a notamment collaboré avec SCH, Soprano, Niska…

En 2019, elle sort Béni, un titre qui va la propulser, suivi d’autres comme Ah lala, Désolé ou encore La Brume que je ne peux que te conseiller !

Il y a quelques semaines, Meryl a sorti Jour avant Caviar, sa première mixtape dans laquelle elle te parle de moulaga ou de rêves de caviar via des titres follement entêtants.

Soutiens la musique pendant le confinement

Les artistes que tu aimes ont besoin de toi, plus que jamais.

Eh oui, en cette période de pandémie et de confinement qui ralentit leurs activités, c’est le moment de soutenir les artistes qui (en)chantent ton quotidien. Louise Pétrouchka t’explique comment dans sa dernière vidéo !

D’ailleurs, c’est qui tes artistes préférés du moment à toi ?

Raconte-moi ça dans les commentaires que l’on puisse se faire une bonne grosse ratatouille musicale tous ensemble !

