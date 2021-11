Parfait pour Noël qui approche : la liseuse Kindle Paperwhite est à – 35%

Malgré sa beauté et son charme, une bibliothèque bien garnie ça pèse lourd et c’est vraiment très encombrant. Amazon vous propose de tourner la page et de passer aux ebooks avec sa liseuse Kindle Paperwhite qui est à -35%.

La réputation de Kindle n’est plus à faire, car la liseuse d’Amazon connaît un grand succès. Les vrais mordus de lecture ont parfois du mal à se défaire du livre papier, qu’on peut s’échanger ou trouver par hasard dans la bibliothèque d’un proche.

Il existe quand même plusieurs avantages à la lecture numérique et le plus évident c’est l’espace qu’elle libère. La liseuse vous permet d’avoir une collection impressionnante de mangas, de romans policiers ou à l’eau de rose, sans occuper toute une armoire.

Avec sa Kindle, Amazon vous offre ce confort : une tonne de livres disponibles dans un petit appareil, en passant par des livres numériques et audios, mais aussi des magazines et des journaux. Alors, que vous préfériez lire Balzac, Mona Chollet, les Schtroumpfs ou encore suivre l’actualité, la Kindle Paperwhite à tout pour vous séduire et elle est à moins de 85 euros.

Découvrez la liseuse Kindle Paperwhite à 84,99€ au lieu de 129,99€ sur Amazon

Une bibliothèque à porter de main

La Kindle va faire des heureuses. Avec sa petite taille (6 pouces) et son poids plume (182 gr), cette liseuse se glisse facilement dans un sac à main ou dans vos valises. Les grandes lectrices n’auront plus à se bloquer le dos avec des bouquins de 600 pages.

En plus de vous éviter une potentielle scoliose, cette bibliothèque numérique peut aussi sauver vos vacances. Plus besoin de faire le tour des libraires dans des pays étrangers à la recherche d’un livre en français, ou de devoir vous battre au rayon guide de voyage de la Fnac. Les ebooks sont à télécharger directement depuis votre liseuse via la boutique Kindle qui est aussi disponible sur Android et iOS.

Cette liseuse vous offre une nouvelle expérience de lecture avec plusieurs fonctionnalités qui changent la vie. Vous pourrez lire de jour comme de nuit grâce à l’éclairage frontale réglable. La Kindle Paperwhite est conçue avec un écran qui permet de lire comme une page imprimée, sans reflet même en plein soleil. Ce modèle de liseuse est résistant à l’eau, vous pourrez lire à la plage ou dans votre baignoire sans craintes.

Au cours de votre lecture, Amazon vous offre la possibilité de traduire ou de chercher la définition de certains mots, surligner quelques passages et ajuster la taille du texte sans avoir à quitter la page. La définition de mots comme « anatidaephobie » n’aura alors plus de secrets pour vous (allez voir la définition, ça vaut le détour).

La Kindle va aussi faire du bien à vos finances. Généralement les livres en version numérique sont 20 à 30 % moins cher que leurs versions papier. Il existe même quelques ebooks gratuits. Sa capacité de stockage est de 8 Go, ce qui vous permet de pouvoir vous offrir des milliers de livres sans problèmes.

Malgré tout ça, le gros plus de la liseuse d’Amazon reste son autonomie : une seule charge de 3 heures suffit pour plusieurs semaines de lecture.

La Kindle d’Amazon en bref :

Elle ne prend pas de place : c’est un appareil petit et léger

Sa capacité de stockage de 8 Go permet d’avoir des milliers de livres

La grande autonomie : une seule charge pour plusieurs semaines de lecture

La liseuse Kindle Paperwhite d’Amazon est à -35% :

Amazon vous offre une belle promotion sur sa liseuse Kindle. Elle est disponible au meilleur prix dès aujourd’hui : 84,99€ au lieu de 129,99€.

Découvrez la liseuse Kindle à 84,99€ au lieu de 129,99€ sur Amazon

Crédit photo : Jingda Chen (Unsplash)