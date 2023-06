Palin, 1 950 € par mois : « J’ai un rapport très libre à l’argent, je suis souvent à découvert »

Comment vit-on à 3 sur un seul salaire ? Et combien ça coûte de faire l’école à la maison ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons cette semaine dans Règlement de comptes.

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant… et féministe, par certains aspects ! Dans Règlement de comptes, des personnes en tout genre épluchent leur budget, nous parlent de leur organisation financière en couple ou en solo, et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Palin qui a accepté de décortiquer ses comptes pour nous.

Prénom : Palin*

: Palin* Âge : 30 ans

: 30 ans Profession : Assistante sociale

: Assistante sociale Salaire net avant prélèvement à la source : 1 950 €

: 1 950 € Salaire net après prélèvement à la source : non imposable

: non imposable Personnes (ou animaux) qui vivent sous le même toit : sa copine, leur fils de 9 ans et 10 gerbilles

: sa copine, leur fils de 9 ans et 10 gerbilles Lieu de vie : Orléans (Loiret)

La situation et les revenus de Palin

Palin est assistante sociale en CDI dans une association qui agit en faveur des personnes sans domicile stable. Avec sa copine et son fils de 9 ans, elle réside à Orléans, dans un 2 pièces de 54 m2 dont elle est locataire.

« J’héberge ma copine avec qui je suis en relation dite ‘libre’. Notre fils de 9 ans vit à temps complet avec nous. Il fait l’école à la maison. »

Pour son travail d’assistante sociale à 35 heures par semaine, Palin touche un salaire mensuel de 1 950 €. À ce revenu s’ajoute 520 € d’allocation logement, d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de prime d’activité. Soit, pour vivre à 3, 2 470 € par mois, car sa compagne ne travaille pas pour le moment.

Concernant le salaire qu’elle touche à la fin de chaque mois, Palin s’estime « bien payée », en particulier depuis qu’elle bénéficie de la prime Ségur (183 € nets mensuels).

« En comparaison, je gagnais 1 250 € il y a 5 ans lorsque je travaillais en milieu hospitalier pour 37h50 par semaine. »

Le rapport à l’argent de Palin et son organisation financière

Palin reconnaît que sa mère est une « grande dépensière » qui a toujours eu d’importants découverts. Mais la trentenaire n’étant pas proche d’elle, elle estime que ça n’a pas influencé son rapport à l’argent.

Elle reconnaît en revanche un « rapport très libre à l’argent ».

« Je suis souvent à découvert. Surtout si des achats imprévus se greffent au budget ou si des chèques oubliés sont débités. Je suis négligente et j’ai donc souvent des surprises. »

Concernant l’organisation financière que la jeune femme a mis en place avec sa compagne, elle est simple : toutes deux ont des comptes courants séparés et les dépenses sont prélevées sur le compte de Palin.

« Ma copine n’a pas d’emploi. Elle participe aux achats ponctuellement. »

Les dépenses de Palin

Le premier poste de dépenses de Palin est le logement : pour son appartement à Orléans, elle s’acquitte chaque mois de 680 € de loyer, dont 30 € de charges.

Vient ensuite le remboursement de crédits : 150 € d’un crédit contracté pour une opération, dont il reste 2 ans à payer, et, jusqu’au mois d’avril, 100 € pour divers crédits à la consommation.

Les factures courantes entament ensuite le budget de Palin de 210 € : 110 € pour EDF et GDF, 100 € pour un abonnement internet, deux forfaits téléphone, et l’abonnement à diverses vidéos ludiques.

La mère de famille règle également 90 € par mois pour la mutuelle et l’assurance habitation, ainsi que 10 € de frais bancaires. Les transports en commun (train, bus) lui reviennent à 100 € par mois.

« Je dépense pas mal d’argent pour le suivi de la scolarité de mon fils »

Pour manger à 3 pendant un mois, Palin calcule que cela lui revient à 400 € environ, restaurants compris.

« Je fais mes courses uniquement en grande surface car n’ayant pas de voiture, je me fais livrer à domicile. Je prends aussi chaque semaine des paniers de légumes et d’œufs bio et il m’arrive de faire des achats dans des commerces de proximité, au marché et en boulangerie. »

Palin assurant le suivi de la scolarité de son fils à domicile, cela lui coûte aussi de l’argent : en moyenne 50 € par mois. Elle débourse environ 100 € par mois pour des livres, des vêtements (y compris le matériel de sport) et des accessoires.

« Je dépense aussi de l’argent pour les frais de déplacement de mon fils lorsqu’il va chez ses grands-parents (500 euros lissés sur l’année), et pour l’hébergement lorsque je m’y rends avec lui (300 euros). »

Palin ne souhaitant pas être assimilée au terme de « dépenses féminines », elle préfère parler de dépenses liées à l’entretien du corps, qu’elle chiffre à environ 100 € par mois. Cela comprend les vêtements, les produits de soins et d’épilation. Elle n’a pas de dépenses liées à ses menstruations car elle utilise des protections hygiéniques lavables achetées il y a plusieurs années.

« Je n’ai pas besoin de contraception car ma copine est une femme trans opérée (orchidectomie) et je n’ai pas de relations sexuelles avec d’autres personnes. »

Enfin, pour les 10 gerbilles qui vivent sous le même toit que sa famille, Palin dépense une somme conséquente.

« Les gerbilles nous ont beaucoup coûté au départ (quasiment 1 000 €) car nous avons investi dans des habitats de qualité sur-mesure en accord avec notre volonté de leur proposer le meilleur lieu de vie possible. Elles sont actuellement dans 4 habitats différents et nous coûtent encore aujourd’hui 150 € mensuels pour la nourriture, les accessoires et la litière en très grosse quantité. »

Les loisirs de Palin

Les loisirs de Palin sont avant tout ceux de son fils, et ils lui coûtent chaque mois une somme non négligeable : 300 € par mois environ. Cela comprend des cours de patinage artistique (300 € pour une année, payés en 3 fois), des stages de voile en mer (300 € par an payés en 2 fois) et deux semaines minimum de colonie de vacances.

« Cela nous revient entre 500 et 700 € la semaine avant déduction des aides de la CAF, qui aide à hauteur de 30 € par jour pour 15 jours maximum par an. »

L’épargne et les projets d’avenir de Palin

À la fin du mois, une fois toutes ses dépenses courantes réglées, il reste à Palin environ 200 €, qu’elle utilise pour ses projets de vacances, de week-end d’achat important (PC, matelas, meuble divers…) ou des sorties en famille (musées, expositions…).

Le fils de Palin et de sa compagne dispose quant à lui d’un livret 1, sur lequel il dispose de 1 500 € d’économies. « Ses grands-parents lui donnent aussi régulièrement de l’argent pour Noël et les anniversaires. »

À l’avenir, Palin aimerait pouvoir évoluer professionnellement.

« J’aimerais obtenir le diplôme pour passer cadre afin de gagner plus et changer d’air d’ici 4 ou 5 ans, afin de me rapprocher de Paris. »

Merci à Palin* d’avoir épluché ses comptes pour nous !

* Le prénom a été modifié.

Témoignez sur Madmoizelle Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

[email protected]

On a hâte de vous lire !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.