On a testé le lisseur sans fil Pro Gloss de Revamp, voici notre verdict

Après avoir testé le Steampod de L’Oreal Profesionel, c’est au tour du lisseur sans fil Pro Gloss de Revamp de faire ses preuves…

Le matin, on n’a pas toujours le temps de se coiffer avant de partir au bureau ou à un événement. Et quand c’est le cas, c’est plutôt cool de pouvoir emporter son matériel partout où on peut en avoir besoin. À condition que celui-ci soit sans fil, efficace et simple d’utilisation. C’est le cas du lisseur Pro Gloss imaginé par Revamp Professional…

Les points forts du Pro Gloss

Sa température ajustable de 170°C à 230°C

Sa légèreté

Sa facilité d’utilisation grâce au principe du sans-fil

Son temps de chauffe rapide

Les points faibles du Pro Gloss

Ses plaques un peu fines pour les cheveux les plus épais

Les caractéristiques du Pro Gloss

Côté design et ergonomie

Équipé d’un manchon en silicone thermorésistant, le Pro Gloss de Revamp est un très bel appareil. Tout vêtu de noir, il est plutôt fin et léger ce qui lui permet d’être très facile à utiliser sans risque de se brûler. Pour l’allumer, il dispose d’un bouton de sécurité à enclencher puis d’un autre bouton start/stop sur lequel il faut appuyer pendant 2 secondes. Pour régler l’intensité (qui est par défaut à 210°C), il vous suffit de rappuyer sur le bouton start pour changer la température. Lorsque celle-ci est atteinte, l’appareil émet un petit son pour vous prévenir. Cool !

Côté technologie

Le lisseur Pro Gloss de Revamp est un vrai petit bijou de technologie. Ses plaques en céramiques sont dotées de la technologie ionique assurant un fini lisse et sans frisottis. Mais elles sont aussi infusées d’huiles ultra-douces Progloss™ qui permettent de donner à la chevelure brillance et éclat.

L’avis de Barbara sur le Pro Gloss

Type de cheveux : ondulés et très épais

La première chose qui m’a frappée quand j’ai essayé le lisseur Pro Gloss, c’est son côté pratique. Bye bye le fil qui pend et vient vous embêter pendant ce moment déjà si pénible (d’après moi) qu’est le lissage des cheveux. On se retrouve seulement avec le lisseur en main, et ça, c’est quand même plutôt pas mal pour pouvoir aussi bien l’utiliser devant la télé, que dans la voiture ou au bureau.

Mention spéciale aussi pour son temps de chauffe qui est exceptionnellement rapide pour un appareil de ce type car il passe de 170°C à 230°C en moins de temps qu’il n’en faut. Côté poids, on est également sur un modèle qui peut facilement se manier sans se faire trop de crampes aux bras et c’est un gros plus par rapport au Steampod par exemple, qui peut être un peu lourd.



Avec un diamètre de plaques en céramique relativement fin, ce lisseur convient très bien à tous les types de cheveux, des plus lisses aux plus frisés. Mais j’ai tout de même remarqué que le temps de lissage sur ma tignasse pouvait être un peu long. Car, comme vous le savez probablement déjà, mes cheveux sont tellement épais que je ne sais pas trop quoi en faire. Ça ne remet pas en question son efficacité, qui l’est sur des têtes plus faciles à coiffer que la mienne…



Mais si comme moi vous avez une belle épaisseur, pensez à miser sur un appareil comme le Pro Gloss ST 1600 de la même marque, qui comprend un réservoir d’eau afin d’apporter de la vapeur – et plus d’efficacité – à l’appareil.

Les cheveux de Barbara avant / après

En résumé

Poids : 8/10

Praticité : 10/10

Résultat : 7,5/10

Rapport qualité-prix : 8/10

Note finale : 8/10

Shoppez le lisseur Pro Gloss de Revamp

Retrouvez le lisseur Pro Gloss de Revamp Proffesional, 129,99€

À lire aussi : Le lisseur Steampod 3.0 est une petite révolution et vous pouvez nous croire, on l’a testé !