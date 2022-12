Nos coups de cœur des albums jeunesse du mois de décembre

Paysages enneigés, esprit de fêtes, poésie et douceur sont les thématiques de notre sélection de livres jeunesse du mois de décembre !

On se les caille, non ? Eh bien le prétexte est tout trouvé pour se nicher sous un plaid bien au chaud, et dévorer ces albums pour les plus petits, en famille.

Pas orange, à partir de 3 ans

Oui ok, je sais que j’ai la larme facile, mais Pas Orange de Giorgio Volpe, illustré par Paolo Projetti et publié chez les éditions D’Eux est bouleversant. De la beauté des dessins à la poésie des mots choisis, tout y est. L’histoire est douce comme un plaid bien chaud, elle raconte l’histoire d’un petit manchot abandonné qui est élevé par un ours polaire, et qui veut découvrir toutes les couleurs, dans un monde tout blanc et froid. L’ours lui en montre des tas, mais lorsque le jeune manchot demande à découvrir la couleur orange, le cœur de l’ours se serre et il l’amène dans un groupe de manchots à l’encolure orange, pour le laisser parmi les siens. C’est déchirant, beau et doux à la fois, une merveille.

L’avis de notre petite lectrice de 4 ans et demi : « Mais, il va le revoir un jour son papa ours ? Mais pourquoi il l’abandonne ? Moi, à sa place, je serais restée avec l’ours toute ma vie »

Pas orange – Fnac – 18 €

Gaston Grognon : Noël c’est nul, à partir de 5 ans

Gaston Grognon est, comme son nom l’indique : grognon. Il boude, il râle, il n’est pas content, et cette fois-ci, il a décidé que Noël, c’était nul. Dans ce nouvel album de Suzanne et Max Lang, publié chez Casterman, tous les copains du petit signe essayent de lui prouver par A+B que Noël est une fête cool, et que tout le monde y trouve son compte, pour de multiples raisons. Découvrez comment Gaston se laisse finalement convaincre dans une nouvelle aventure aux dessins chaleureux et joyeux.

L’avis de notre petit lecteur de 6 ans : « Il est zinzin ce Gaston, Noël, c’est trop bien ! C’est peut-être parce que c’est un singe et qu’il préfère manger que des bananes… »

Gaston Grognon : Noël c’est nul – Cultura – 13,90 €

T’choupi, mes recettes de bons gâteaux, à partir de 3 ans

Oui bon, tout le monde (ou presque) connait T’choupi. Cette fois-ci, le petit animal ne vient pas raconter d’histoires, mais il présente des recettes de gâteaux parfaites pour le goûter. Illustrées par Thierry Courtin, toutes les recettes sont réalisables par les plus petits, et elles sont, en plus d’être jolies, absolument délicieuses. Cerise sur la madeleine : le livre est accompagné d’un petit fouet, qui donne immédiatement envie de mettre la main à la pâte.

L’avis de notre petit lecteur de 5 ans : « On est obligé de choisir qu’un seul gâteau à faire ? On ne peut pas tous les faire d’un coup et voter pour notre préféré quand on les a tous mangés ? »

T’choupi, mes recettes de bons gâteaux – Amazon – 16,95 €

La ruelle d’hiver, à partir de 3 ans

Écrit par Céline Comtois et dessiné par la talentueuse Geneviève Després, La Ruelle nous plonge directement dans nos propres souvenirs d’enfance pendant l’hiver. Bataille de boules de neige, construction d’un fort, toute l’histoire nous donne envie de boire du chocolat chaud en regardant les flocons tomber. C’est réconfortant, chaleureux et agréable, et ça donne envie de lire encore et encore.

L’avis de notre petite lectrice de 7 ans : « Ça arrive quand chez nous, la neige ? Que je puisse vous bombarder de boules »

La ruelle d’hiver – Fnac – 16 €

24 décembre, à partir de 3 ans

Encore un bien bel album dessiné par Geneviève Després, écrit par Arthur Drouin et publié aux éditions D’Eux. L’histoire est celle de Fanny, un petit lièvre des neiges, qui décide de fêter Noël avec tous ses amis du Grand Nord, et qui espèrent que le père Noël, dans sa tournée, passera par chez eux. Un joli conte pour les fêtes, qui nous plonge immédiatement dans l’ambiance chaleureuse de cette fin d’année, et nous donne envie de décorer toute la maison en buvant du thé à la cannelle.

L’avis de notre petite lectrice de 4 ans : « Un renne qui s’appelle Montmartre et le père Noël qui offre son bonnet, ça existe aussi dans la vraie vie ? »

24 décembre – Fnac – 17 €

L’enfant de l’orchestre, à partir de 4 ans

Un conte musical si joli, qui a réussi à allier la beauté de la musique — un CD est fourni avec l’album — et la beauté des mots. C’est un pari réussi pour Morgane Raoux et Maud Legrand ! Leur livre, édité par Nathan, est une petite pépite qui raconte l’histoire d’Ama, une fillette qui vit avec sa mère, chef d’orchestre, et qui cherche à découvrir qui est son père. Trimballée de ville en ville, vivant dans les théâtres et les salles de concert, elle tente de découvrir la véritable identité de son géniteur, l’imaginant comme elle peut, cherchant des points de similitude avec tous les hommes de la troupe d’orchestre. Un conte doux, poétique et chaleureux, qui a la fin des plus charmantes.

L’avis de notre petit lecteur de 6 mois : « Mais Ama, elle ne va jamais à l’école ? Elle vit partout ? C’est un peu une aventurière en fait. »

L’enfant de l’orchestre – Fnac – 23,90 €

Il était une autre fois, à partir de 6 ans

Il était une autre fois, écrit par Anne-Fleur Multon, illustré par Célia Housset et publié aux éditions « On ne compte pas pour du beurre », est une relecture féministe et actuelle de contes classiques qu’on connait toutes (ou presque) par cœur. Trois histoires sont revisitées : Cendrillon, La Belle et la Bête et Casse-Noisette. Chaque histoire est remise au goût du jour, et Cendrillon, que son père pense être un garçon, peut aller au bal avec sa plus belle robe, Belle affronte la Bête, et le jeune Miran défend son Casse-Noisette bec et ongles. Un bel album à offrir à tous les enfants qui se gavent de contes de fées, pour qu’ils et elles puissent avoir une autre version de l’histoire, plus actuelle et ancrée dans la modernité.

L’avis de notre petite lectrice de 6 ans : « Moi aussi, je serai comme Belle plus tard ! »

Il était une autre fois – Fnac – 17 €

Fables de Marie de France, à partir de 6 ans

Tout le monde connait les Fables de la Fontaine, mais pourtant elles ne sont pas les seules à avoir marqué les esprits. 500 ans avant Jean vivait Marie, et elle fut la première à avoir écrit ces fables si connues aujourd’hui, inspirées d’Ésope. Aujourd’hui, grâce aux éditions Talents Hauts, à Christian Demilly, qui a pu traduire les fables de Marie de France de l’ancien français au plus moderne, et au talent de Fred L., illustrateur à la plume délicate, ces fables reprennent vie.

L’avis de notre petit lecteur de 8 ans : « Ah, mais je connais ces histoires ! On dirait la Cigale et la Fourmi, sauf que là, c’est le Grillon et la Fourmi ! »

Fables de Marie de France – Fnac – 18,50 €

