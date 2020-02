La campagne inclusive #NOFILTER de MONKI continue, toujours sans retouches !

Ah eh ben à la fois c'est super vraiment, tout ça et à la fois pour la lingerie j'ai moins envie d'acheter si c'est des campagnes bodypositives genre celle-ci ou Savage de Rihanna : en vrai c'est absurde de chez absurde mais cela trahit sans doute mon oeil tellement peu habitué....jai grandit dans l'idée dacheter un idéal normé, c'est terrible, je men rends compte bien sûr...mais bon, je pense que mon oeil va déconstruire petit a petit...et je suis 100% pour!!! Ca me fait rager de me rendre compte que l'envie d'achat est liée a une sorte fe volonte de se rapprocher dun ideal...Enfin je men rends deja compte lol