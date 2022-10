Nail-art Halloween : nos inspirations de manucures pour des ongles d’enfer

Halloween, c’est dans exactement 5 jours. Et si vous avez prévu de fêter ça, autant le faire jusqu’au bout des ongles ! Vous cherchez des inspirations ? On a ce qu’il faut en stock…

Halloween est une fête qui se démocratise de plus en plus en France. Mais c’est un évènement qui demande beaucoup d’investissement. On peut vouloir s’occuper de trouver un costume, puis un make up et pourquoi pas aussi un nail art si on a envie de jouer le jeu jusqu’au bout des ongles. Mais que choisir dans l’immensité de propositions de designs qui existent ? Instagram est un très bon moyen de répondre à cette question puisqu’il y réside toutes sortes de styles de manucure. Sordide, sanglante, écœurante, mignonne ou second degré… Voici de quoi vous donner quelques idées.

Nos inspirations

@glossupparis

@nulinh

Crédits de l’image de une : @eve.chk.