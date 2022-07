Mon mec refuse de prendre en charge la contraception. Je fais la grève du sexe ou quoi ?

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Mon mec et moi, on est childfree, et on voudrait passer à la contraception définitive. Enfin… Je pensais… J’ai voulu me faire ligaturer les trompes, mais comme « je n’ai que 25 ans blablabla » mon gynécologue n’a pas voulu et m’a bien fait flipper. J’ai donc suggéré à mon mec qu’il se fasse faire une vasectomie. Il est plus vieux, c’est moins invasif et de toute façon il est sûr à 1000 % qu’il ne voudra jamais d’enfant. EH BEN IL A DIT NON ? Soi-disant, un truc le gêne, et puis il a peur que ça le blesse, et puis c’est invasif quand même… Alors qu’il ne voyait pas le problème avec ma ligature. Et en attendant, je me tape un stérilet qui me détraque complètement. Help me ! Bises Delphine

La réponse de la Daronne

Mon petit beignet à la confiture d’abricots,

Avant de répondre à cette lettre, je suis allée boire un verre avec des comparses de mon espèce. Comme je devais retourner travailler, CAR VOUS RÉPONDRE, FRANCHEMENT C’EST DU TAF, j’ai lâché un : « je vous laisse les gars, je dois aller écrire à une lectrice dont le mec refuse de se faire vasectomier alors qu’elle était prête à se faire ligaturer les trompes. Ça va aller vite cette fois-ci, je vais juste lui dire de faire ceinture jusqu’à ce qu’il cède. »

Je m’attendais à des applaudissements et des « ouais y en a marre de ces mecs et de leurs petits problèmes de virilité ! »

QUE NENNI !

La réponse fut la suivante : « bah ouais, mais attends, on veut tout brûler parce que ces cons de juges suprêmes boudent l’inaliénable « Mon corps, mon choix » et t’es pas la dernière à t’insurger, et là sous prétexte que c’est un mec, ça ne vaut plus rien ? Ton corps, ton choix, c’est pour tout le monde. » Touché.

Bref, aujourd’hui, je vais donc te livrer en exclusivité plusieurs avis, dont le mien. En premier. Évidemment.

Séjour à l’auberge des culs tournés

Donc si j’ai bien compris, toi, tu étais prête à y passer. Et lui, il était tout à fait prêt à ce que t’y passes. Mais quand tu n’as pas pu y passer, à cause du patriarcat, le mec qui partage ta vie a révélé que si c’était parfaitement ok pour lui que tu sacrifies ton appareil génital interne, pour lui, c’était différent. Bon, admettons, peut-être qu’il ne considère pas que son corps a plus de valeur que le tien, peut-être qu’il craint seulement les scalpels.

N’empêche que ça m’a énervé, et que ma première réaction a été de me dire : OK ben s’il ne veut pas s’y coller, tant pis pour lui. No quéquette jusqu’à ce qu’il change d’avis.

Je sais que c’est un peu extrême, mais d’un autre côté, même quand on se montre mesurées les choses ne changent pas et on continue de se prendre toutes les charges mentales dans la tronche.

Donc je dis ce que je pense, que ça plaise ou non, comme la grosse boomeuse que je suis. S’il était prêt à ce que tu passes sur le billard, mais qu’il refuse de subir une intervention de 10 minutes sous anesthésie locale, il n’a qu’à s’assoir dessus. Merde à la fin.

Qu’est-ce que tu veux, cette semaine, j’ai trop la mort (je sais, j’avais déjà la mort la semaine dernière, mais en même temps le monde, c’est la grosse déconne en ce moment, ça doit pas du tout donner envie aux Martiens qui nous espionnent en secret.).

Retour en terre de mon corps, mon choix

En racontant tes problèmes de contraception au tout-venant (enfin du moins aux personnes avec qui je traînais ce soir-là) et mon projet de réponse, je pensais trouver le soutien unanime du groupe dont je sais de source sûre qu’il partage mes valeurs sur ce genre de sujets.

Une copine m’a pourtant rappelé que depuis quelques jours, on avait un seum abominable et qu’on flippait à mort, justement parce que la notion de mon corps, mon choix avait été abrogée. Et que même si ton mec était un mec et que l’époque donnait (très très très) envie d’être misandre, c’était quand même son corps et c’était quand même son choix.

Sa réponse : « si le type ne veut pas y passer, ça le regarde et il en a le droit, mais par contre, il doit assurer à lui seul et de façon fiable la contraception. » SINON IL SE LA MET DERRIÈRE L’OREILLE (ça, c’est moi qui l’ai rajouté, hihihi).

Peut-être qu’elle peut le convaincre ?

Ma vie sociale est trépidante et un mec cisgenre également présent s’est mêlé à notre conversation. Bon en vrai, c’est parce que j’ai sollicité son avis. Lui n’avait pas eu peur du snip’snip’ et il a partagé son expérience, afin qu’à mon tour je la partage avec toi, afin qu’à ton tour tu la partages avec ton copain. J’en ai aussi profité pour aller pêcher des infos auprès d’autres gars de mon entourage concernés par le sujet. Voici donc :

L’intervention dure 10 minutes. Elle se pratique sous anesthésie locale.

Ça ne fait pas vraiment mal, mais tu dois rester au calme pendant quelques jours, et ne rien porter. Si tu veux mon avis, c’est l’occasion rêvée de ne rien glander pendant que les autres font tout à ta place. Si c’était moi, je ne passerais JAMAIS à côté d’une aubaine pareille.

Le biniou fonctionne exactement comme avant.

Les bouboules produisent toujours des têtards. Personnellement, je ne vois pas trop l’intérêt de la chose, mais qui suis-je pour juger les sujets sensibles de la masculinité, alors je le précise quand même.



Et au cas où, je pose ça là : même si les nageurs n’évacuent pas le toboggan par les voies naturelles, « ils s’autodétruisent au bout de quelques jours, ou sont réabsorbés ». Je ne me figure pas clairement le processus, mais au moins je peux te garantir qu’aucune coucougnette ne risque l’explosion au passage. Et SURTOUT, tu ne risques plus de ranger un petit polichinelle dans le tiroir de la personne en face. Et quand on sait que ce genre de polichinelle, ça pousse comme de la mauvaise herbe et qu’en quelques mois, c’est absolument gigantesque et que ça te détruit tous tes stocks de bouffe, ce n’est pas négligeable comme avantage.



Allez, je te laisse, je n’ai rien de particulier à faire, mais je n’ai plus rien à dire non plus. AH SI ! Une dernière chose, jette un coup d’œil à ce lien : c’est une liste des gynécologues safe qui pratiquent la stérilisation définitive chez toutes les personnes possédant des trompes. Parce que bon, on parle du braquemart de monsieur, mais c’est insupportable qu’on ne te laisse pas décider pour le tien.

La bisette,

Ta daronne

