Mettez du soleil dans vos assiettes avec cette plancha à-25%

Ce n’est pas demain la veille que l’on va se réveiller sous une chaleur de plomb. Mais pour vous offrir un peu d’été en attendant les beaux jours, la plancha va vous permettre des repas ensoleillés !

Il va falloir encore patienter quelques temps pour en finir avec l’hiver. Pour ramener un peu de soleil et de convivialité en attendant sagement les beaux jours, on a trouvé une solution qui risque de vous plaire ! Les brochettes, les légumes grillés sont les stars de la période estivale. Alors exit la raclette et la fondue savoyarde la plancha électrique vous transporte directement sous le soleil.

La plancha, c’est cuisiner avec moins de matière grasses, rapidement et de manière conviviale. Eh oui ! Comme l’appareil à raclette, la plancha électrique peut trôner au milieu de la table pour que chacun fasse sa tambouille. Quelques tranches de poisson et d’aubergine, par exemple, et le tour est joué.

En été comme en hiver c’est l’appareil qu’il vous faut pour des repas chaleureux. La plancha Booster de Tefal va vous offrir des grillades 365 jours par an et elle est à -25% sur le site de la Redoute.

Des grillades et des brochettes toute l’année avec la plancha Booster Tefal à 74,99€ au lieu de 99,99€

Une plancha pour des tapas comme en Espagne

Plancha et tapas sont les symboles de l’Espagne et font d’ailleurs très bon ménage. Brochettes de gambas ou croquettes aux poivrons marinés, la Tefal Booster va vous aider à régaler vos papilles ! Y a plus qu’a enfiler un short et une chemise et vous aurez l’Andalousie à la maison.

Cette plancha Tefal se divise en deux zones de cuissons. L’une est dotée de la fonction boost allant jusqu’à 2200 Watts pour cuire les viandes les plus épaisses, l’autre peut vous permettre de préparer simultanément divers aliments comme des légumes.

Elle est assez large et nourrit entre 6 et 8 personnes. La plaque est dotée d’un revêtement anti adhésif qui vous permet une cuisson avec le moins de matière grasse possible. Elle est facile à nettoyer et même compatible avec le lave-vaisselle.

La Tefal Booster est équipée d’un thermostat réglable pour s’adapter aux aliments que vous voulez faire cuire. De plus, le Thermo-spot permet de vous indiquer la fin du préchauffage.

Il faut noter cependant que cette plancha est assez encombrante et ne trouvera pas forcément sa place dans une petite cuisine.

La plancha Tefal Booster en bref

Deux zones de cuisson, avec l’une pour les viandes épaisses (2200 W)

De 6 à 8 personnes

Revêtement anti adhésif

Compatible avec le lave vaisselle

La plancha Tefal Booster est à -25% sur le site de La Redoute

La plancha Tefal Booster est à -25% sur le site de La Redoute. Elle est disponible dès aujourd’hui pour 74,99€ au lieu de 99,99€ !

Des grillades et des brochettes toute l’année avec la plancha Booster Tefal qui est à 74,99€ au lieu de 99,99€