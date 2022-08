Ma sœur ne veut pas que je vienne la voir à la maternité, non mais elle se prend pour qui ?

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Hello ! Ma sœur est enceinte d’un petit garçon. Nous avons toujours été très proches et je me réjouissais de cette grossesse et de cette naissance à venir, mais je me rends compte qu’elle n’a pas du tout l’intention de partager ce moment magique avec moi. Elle et son mec ont décidé qu’ils ne voulaient pas de visites. Ni à la maternité, ni pendant les deux premières semaines de vie de mon neveu. Je me sens trahie. On a toujours tout fait ensemble, ma sœur et moi. Si j’avais un enfant, elle serait la première personne que je voudrais voir après l’accouchement. Je vis super mal cette mise à l’écart, mais je n’ai pas encore osé lui rentrer dans le lard. Je comprends que ce soit son fils, mais il fait aussi partie de ma famille. J’ai peur que son arrivée nous éloigne. Comment la convaincre ?



Audrey

La réponse de la Daronne

Mon petit bijou fantaisie,

Oh là là, encore un courrier compliqué. Non, je plaisante, pour une fois, ce courrier n’a rien de compliqué : si ta sœur ne veut pas recevoir de visites durant les premières semaines de vie de son marmot (et même après), elle en a le droit. Fiche-lui la paix, merci pour elle.

Pour la vindicte populaire, qui est — il faut bien le dire — souvent extrêmement boomeuse et concon, refuser d’accueillir sa famille après l’accouchement relèverait du caprice. Toujours selon l’imaginaire collectif, l’enfant qui se présente appartient à la communauté (sauf quand il s’agit de changer les couches et de se lever la nuit, hein. Faut pas déconner) et tous ses proches auraient le droit de le voir quand ça leur chante… Non. Stop.

Déjà, pour rappel, l’enfant n’appartient à personne. Même ses parents ne sont que temporairement chargés de prendre des décisions à sa place, le temps qu’il soit en état de le faire. D’ici 25 ans environ. L’enfant humain n’est pas le plus rapide en termes de développement, même s’il est toujours trop tard quand on le réalise.

Mais bon, en admettant, après tout, il faut un village pour élever un enfant, le village peut bien attendre deux semaines où un mois avant de voir le divin enfant, non ? Et j’en profite pour poser ça là, fais-en ce que tu en veux : puisque cet enfant et sa mère ont l’air de tant te préoccuper, je suppose que tu seras ravie de proposer ton aide et t’occuper de ton neveu afin que ta sœur se repose ? N’est-ce pas ?

Respectez les mères qui viennent d’accoucher, nom d’une pipe

Les visites à la maternité, c’est comme la coriandre, on a beau adorer ou détester ça de toute son âme, le sujet reste totalement anecdotique quand on observe son impact global sur l’existence des gens concernés. Celles qui kiffent recevoir du monde ne perturbent pas pour autant leur bébé et celles qui préfèrent rester dans leur bulle ne font pas de leur petit trésor un sociopathe précoce. Chacun fait ce qu’il veut dans la vie.

Je sais que tu avais envie de voir ce bébé, mais n’en fais pas une histoire personnelle. Ta sœur se contente de privilégier son bien-être et celui de sa famille au lieu de te faire simplement plaisir, alors que ni ta vie, ni ta santé physique et mentale n’en dépendent (mais la sienne, si).

Devenir mère, c’est costaud. C’est le chaos dans le corps comme dans la tête. Il faut comprendre que certains couples préfèrent prendre leurs marques tranquillement avant de faire les grandes présentations. Comme il faudra comprendre que pendant quelques mois, voire quelques années, ta sœur sera moins disponible. Dorénavant, dans sa vie, il y aura ce petit être à privilégier, et même si elle n’en a pas toujours envie, il risque de souvent passer en premier. Sois patiente et compréhensive, c’est de ça dont les gens ont besoin, pas de dramas inutiles.

Non aux dramas ! Oui aux non dramas !

Je vais te le dire franchement, quand je lis ta question, je me dis que si tu continues sur cette voie-là, effectivement, l’arrivée du petit va vous éloigner, mais ce sera ta faute et pas celle de ta sœur. Déso, pas déso.

Ta frangine s’apprête à vivre un des événements les plus bouleversants de sa vie, et cet événement ne te concerne pas directement. Ne sois pas cette personne qui pourrit un moment qui n’est pas le sien avec ses dramas inutiles. Tu n’as pas envie que ta sœur se rappelle la naissance de son premier enfant comme du moment où sa frangine a pété un boulon.

Suis mes conseils, mon joli morceau de brie coulant, et tout ira bien : si tu as un avis sur la façon dont ta sœur devrait mener sa vie de mère, garde-le pour toi, sauf si on te demande explicitement de l’ouvrir. Sois là pour elle, en toute bienveillance et sans jugement. Je suis sûre qu’en te comportant ainsi, tu pourras voir l’enfant aussi souvent que tu en as envie. Ou presque.

Je te laisse, c’est l’heure de déjeuner et j’ai faim

La bisette

Ta Daronne qui t’aime quand même

Crédit photo image de une : IvanJekic