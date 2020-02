La collection Saint Valentin de Lush est là !

— Mise à jour du 3 février 2020

Ça y est, le mois de février est là, et qui dit mois de février dit Saint Valentin !

Que tu sois en couple ou non, Lush est là pour te garantir du plaisir à foison avec sa collection spéciale 14 février, toujours plus canon chaque année.

La collection Saint Valentin 2020 de Lush

Comme toujours à cette période de l’année, les nouveautés Lush sont nombreuses, alors au lieu de toutes te les présenter, voici une sélection de celles qui m’ont le plus marquée !

Pour une fois, la marque s’est limitée en bombes de bain et propose des produits un peu plus diversifiés, comme un gel douche aux senteurs de grenade et de vanille et au doux nom de Prince Charming.

Il existe d’ailleurs en version liquide et solide !

Gel douche Prince Charming solide (200g), 15,95€

Gel douche Prince Charming liquide (120g), 10,95€

Les bombes de bain Aubergine et Peachy sont de retour, mais les personnes démunies de baignoire pourront enfin en profiter car elles accueillent cette année leurs équivalents en savon !

Savon Aubergine, 9,95€

Savon Peachy, 9,95€

Je finis avec le produit qui me fait le plus rire : une barre de massage au jasmin en forme de personne nue de dos. Hâte de frotter les fesses de cet inconnu sur tout mon corps !

Barre de massage Naked Attraction, 10€

Pour découvrir tous les produits de cette collection en édition limitée, je t’invite à te rendre sur le site de Lush ou en magasin !

Alors, chère lectrice, t’es plutôt pêche ou aubergine ?

— Publié le 4 janvier 2019 par Carotte

Aujourd’hui, c’est le 4 janvier 2019. Soit 7 mois avant la fête nationale américaine. Good to know.

Mais c’est surtout la date où toute la collection limitée Saint-Valentin est disponible chez Lush !

La collection limitée de Lush pour la Saint-Valentin

Cette année, Lush te propose des bombes de bain reprenants des emojis connotés tels que l’aubergine et la pêche.

Bombe de bain Aubergine, 5,25€

Bombe de bain Peach, 5,25€

Tu vas aussi trouver une barre de massage en forme de banane et un savon en forme de fraise.

Barre de massage The big banana, 9,95€

Savon fraise Strawberry Whip, 7,95€

Et il y a même un gel douche à l’avocat. Le cadeau ultime pour me séduire, perso.

Gel douche avocat Avocado wash, 13,95€

Lush a pensé à tout pour la Saint-Valentin

Autres que les savons, tu vas pouvoir trouver d’autres petites choses intéressantes dans cette collection Saint-Valentin.

Par exemple, des pains moussants réutilisables. La marque a choisi d’en faire deux en forme de 6, ou peut-être de 9, en toute innocence.

Pain moussant Six, 7,25€

Et tu peux même trouver un bain de bouche !

Bain de bouche Adam’s apple, 9,95€

Enfin, n’hésite pas à te procurer un de leur knot wrap, une alternative coquette à un papier cadeau basique.

Knot wrap Love island, 6,95€

Toute la collection est disponible dès aujourd’hui en boutique Lush et sur le site en ligne de la marque !

Alors, qu’est-ce que tu vas offrir à ton Valentin, ta Valentine ou à toi-même, l’amour de ta vie number one ?

À lire aussi : Rihanna lance une nouvelle gamme « teint parfait » pour Fenty Beauty