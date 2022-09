Liz Truss succède à Boris Johnson et devient Première ministre du Royaume-Uni

Sans aucune surprise, l’actuelle ministre Liz Truss a été élue à la tête du parti conservateur et prend donc la suite de Boris Johnson à Downing Street.

Elle s’est imposée avec 57% des voix, face à son adversaire, Rishi Sunak. Liz Truss a été élue cheffe du parti conservateur britannique, un résultat annoncé ce lundi 5 septembre. Elle va donc devenir Première ministre, succédant à Boris Johnson, celui-ci ayant démissionné en juillet dernier.

Ils et elles ont été 172 000 adhérents du parti à voter par correspondance durant le mois d’août et ont ainsi choisi la candidate la plus proche du projet de BoJo. Ce dernier a d’ailleurs fait savoir qu’il la soutient pleinement :

Boris Johnson (Twitter)

« Félicitations à Liz Truss pour sa victoire décision. Je sais qu’elle détient la bonne stratégie pour s’attaquer à la crise du coût de la vie, pour unir notre parti et pour continuer la formidable mission d’unir et d’élever notre pays. Il est temps pour tous les Conservateurs d’être derrière elle à 100%. »

Liz Truss, la digne successeure de Boris Johnson

À 47 ans, l’actuelle Secrétaire d’État aux Affaires étrangères et ministre des Femmes est la troisième femme à devenir Première ministre, après Theresa May, et Margaret Thatcher, à qui elle est souvent comparée.

Durant toute la campagne, elle a placé au cœur de son projet la baisse des impôts. Elle incarne une politique très à droite, résolument libérale et pro-libre échange.

Quid de ses convictions quand aux droits des femmes ? Nous vous présentions dernièrement un décryptage de ses engagements féministes… mais aussi de ses silences éloquents, comme par exemple sur la question de l’IVG.

Crédit photo : The Telegraph (Youtube)