Les meilleures soldes pour enfants chez La Redoute sont là, voici nos coups de coeur

Gigoteuses, manteaux, pyjamas… voici les meilleurs bails pour les enfants chez La Redoute. Achetés aujourd’hui, ils seront livrés dans à peine quelques jours !

Les soldes, c’est le moment de faire plein d’achats utiles (on a toujours besoin de pyjamas, de bavoirs, etc.) mais aussi de s’accorder quelques craquages.

La sélection qui suit contient un peu tout cela. Mais tous les produits choisis sont de bonne qualité, on du style et bénéficient de bonnes soldes ! Alors go.

Les vêtements et chaussures

Veste réversible (50% de réduction)

Cette petite veste à capuche, avec de la fausse fourrure a un gros plus : elle est réversible ! Elle pourra donc être portée d’un côté ou de l’autre, en fonction de la tenue et de l’humeur (et non, pas du tout pour cacher une tache !).

Elle est chaude et confortable, idéale pour les mois qui viennent.

Pour acheter cette jolie veste réversible, c’est par ici ! (20€ au lieu de 39€99)

Veste stylé (55% de réduction)

Ce petit bombers en fausse fourrure apportera au bambin style et chaleur. À croquer !

Pour acheter cette jolie petite veste, c’est par ici ! (15,75€ au lieu de 34,99€)

Pyjama (50% de réduction)

Ce joli pyjama au motif élégant donnera à l’enfant l’impression d’être en vacances. En coton bio, il existe de la taille 3 mois à la taille 3 ans.

Pour acheter ce pyjama stylé, c’est par ici ! (8,49€ au lieu de 16€99)

Chaussures Kickers (30% de réduction)

Comment ne pas être fan de ces petites Kickers à imprimé léopard ? Les enfants aussi ont le droit d’avoir du style !

Et en plus ce sont de très bonnes chaussures, confortables et à l’usure bien moins rapide que pour d’autres marques. Pour faire ses premiers pas ou pour gambader dans la cour d’école, elles sont au top ! Le guide des tailles, en ligne, est particulièrement pratique.

Pour acheter ses petites bottines Kickers, c’est par ici ! (48,30€ eu lieu de 69€)

Chaussures Kickers printemps (50% de réduction)

Encore un modèle de l’iconique marque Kickers. Un peu plus légères, ces bottines seront idéales pour le printemps ! De jolis motifs sur un modèle qui a fait ses preuves.

Pour acheter ces petites bottines Kickers, c’est par ici ! (36€50 au lieu de 73€)

Gigoteuse hiver

Un imprimé liberty sur une gigoteuse chaude et pratique. Si vous avez besoin de vous équiper en la matière, ce modèle a beaucoup d’avantages. À commencer par un prix très attractif ! Le plus volant en fera craquer plus d’un.

Pour acheter cette jolie gigoteuse, c’est par ici ! (14,99€ au lieu de 29,99€)

Gigoteuse en gaz de coton bio

Assez sobre, cette gigoteuse de très bonne facture bénéficie d’une grosse réduction. C’est le moment de craquer (de façon raisonnable) pour ce produit de qualité. TOG : 2,2 (indice de chaleur).

Pour acheter cette gigoteuse AM-PM, c’est par ici ! (31,05€ au lieu de 69€)

Pour femme enceinte

Coussin d’allaitement poule (14% de réduction)

Cette poule trop mignonne et super douce est un coussin d’allaitement original. Il servira à moins se fatiguer pendant les tétées et pourra aussi servir de coussin dans certains positions pour le bébé ! Il est lavable en machine, ouf…

Belle idée cadeau ou simplement pour se faire plaisir à soi-même.

Pour acheter cette petite poule, c’est par ici ! (42,90€ au lieu de 49,90€)

Pour le repas

Pots de conservation de la marque Béaba (50% de réduction)

Trois pots de 200 mL en silicone pour conserver les repas de vos petits bouts. Ils passent au micro-ondes, on peut donc congeler et décongeler sans soucis. Prêts, partez, à vos fourneaux !

Pour acheter ces pots de conservation, c’est par ici ! (9,60 au lieu de 19,20€)

Lots de 7 bavoirs pour bébés de 0 à 6 mois (40% de réduction)

Des bavoirs en éponge, doublés pour l’étanchéité, parfaits pour protéger les habits des bébés des taches de lait, de purées ou de compotes ! Les petits détails dinosaures sont assez craquants.

Pour acheter ces 7 bavoirs, c’est par ici ! (10,19€ au lieu de 16,99€)

Lot de deux langes (50% de réduction)

Ces très jolis langes, avec des petits imprimés fins pourront servir pour les repas en guise de bavoirs, mais aussi pour les changes, faire office de petites couvertures… pour beaucoup d’usages finalement. C’est un peu le principe des langes.

Ces deux modèles avec les motifs nuages sont très élégants !

Pour acheter ses deux langes, c’est par ici ! (9,50€ au lieu de 18,99€)

Mobilier – décoration

Pouf champignon (50% de réduction)

Alors vous me direz, c’est un peu cher pour un pouf. Mais avec la réduction, il devient presque abordable et il sera du plus bel effet dans votre salon (ou dans une chambre d’enfant). Il accueillera avec bonheur les fesses de vos petits, qui seront ravis de s’assoir sur un champignon.

Il est fabriqué en crochet grâce à des techniques traditionnelles. En coton bio, il est aussi lavable en machine. Que demander de plus ?

Pour acheter ce joli pouf champignon, c’est par ici ! (74,50€ au lieu de 149€)

Beauty case en veloudoux

Cette petite panière de la marque Aston & Jack sera très utile pour glisser les cotons de change ou des produits de bébé dans la salle de bain.

Certes, la table à langer n’est pas l’endroit le plus glamour qui soit mais ce n’est pas une raison pour ne pas y mettre des petites touches de déco qui feront plaisir à la fois aux parents et aux enfants.

Pour acheter ce beauty case avec un chien, c’est par ici ! (17€48 au lieu de 34€95)

Voilà, vous avez maintenant de quoi faire chauffer votre carte bleue ! Ne nous remerciez pas…

Image en une : Madmoizelle/La Redoute