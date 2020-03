Léna Situations, victime de slut-shaming, remet les points sur les i

Plus le temps passe, plus Léna Situations s’impose comme une des « influenceuses » que j’ai le plus de plaisir à suivre. Pour sa bonne humeur, pour sa créativité, mais aussi pour sa personnalité !

Elle a été victime de slut-shaming après avoir posté une simple photo en lingerie, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle ne s’est pas laissée faire.

Léna Situations victime de slut-shaming

Dans le cadre d’un partenariat avec la marque de lingerie Lounge Underwear, Léna Situations a posté une jolie photo d’elle dans un ensemble jaune lumineux, assortie d’une légende bien fun, comme à son habitude, et d’un photomontage foireux.

Tu pourrais te dire qu’en 2020, une femme qui pose en lingerie n’est plus victime de slut-shaming… hélas, détrompe-toi !

Léna a reçu des messages privés et des commentaires publics lui reprochant de dévoiler son corps. Par exemple :

« Gt là au début et tu était tt mignonne et maintenant tu te retrouve à poser en sous vêtements… » « ⚠️Tu devrai faire un peu plus attention ⚠️ à tes tenues sur les réseaux …. c’est pas une critique c’est un conseil sincère ! ⚠️ »

Pour rappel, le slut-shaming c’est le fait de critiquer une meuf pour ses vêtements et/ou ses « mœurs légères ». De lui reprocher sa sexualité réelle ou supposée. De lui dire « Respecte-toi » ou autre connerie.

Tout ça parce qu’elle a montré un peu de peau, parlé librement de cul, ou autre truc qui ne regarde qu’elle.

Léna Situations recadre les adeptes du slut-shaming

Léna Situations a donc posté une story pour recadrer les gens qui lui reprochent de poser en sous-vêtements, l’insultent, lui disent qu’elle est vulgaire, etc.

Elle les enjoint à ouvrir grand leur fenêtre, à s’hydrater et à LUI LÂCHER LE CUL !

La jeune femme regrette notamment le fait que ce sont aussi des femmes qui lui envoient du slut-shaming à la gueule, et prône la sororité.

Elle rappelle que sur son compte, aucun shaming n’est toléré et que chacun, chacune est libre d’être soi-même : « You do you » comme elle le dit si bien !

Enfin, Léna Situations répond spécifiquement à celles et ceux qui parlent « des hommes de sa vie », notamment son père, qu’elle met régulièrement en avant, et son mec, Seb la Frite.

En effet, plusieurs personnes estiment que « Seb est sympa » de la « laisser » montrer son corps, d’autres lui demandent « ce que son père en penserait »…

Mauvaise pioche, Léna Situations est entourée d’hommes bienveillants qui ne veulent pas contrôler ce qu’elle fait de son corps !

Léna Situations défendue contre le slut-shaming

Ce qui me fait chaud au cœur, c’est de voir que beaucoup de monde défend Léna Situations dans les commentaires.

Il y a de nombreuses réponses aux réactions empreintes de slut-shaming, qui prônent la liberté des femmes, font de la pédagogie et rappellent qu’il n’y a aucun mal à poser en sous-vêtements.

Comme quoi, les mentalités évoluent, la pédagogie porte ses fruits !

Vivement le jour où toute femme pourra se montrer comme elle le souhaite sans s’attirer ce genre de remarques. En attendant, bravo Léna Situations ! You do you, girl !

