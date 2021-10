Le tueur du Zodiaque aurait été identifié par un groupe d’anciens enquêteurs

Un groupe d’ex-détectives privés, de policiers à la retraite et d’anciens agents du FBI affirment avoir élucidé le mystère qui entoure l’identité du tueur du Zodiaque. Les autorités restent sceptiques.

Par la mise en scène qu’il orchestrait autour de ses meurtres, le tueur en série non identifié surnommé le Zodiaque est, de son vivant, devenu un objet culturel. Jusqu’à l’apogée au cinéma : en 2007, David Fincher s’était emparé de l’affaire pour réaliser le film Zodiac, avec Jack Gyllenhaal, Robert Downey Jr. et Mark Ruffalo dans les rôles de la team d’enquêteurs. Un succès mondial qui a permis de mettre en lumière la fascination macabre pour ce personnage, prenant du plaisir à jouer avec les autorités et les médias.

L’enquête sur le tueur de Californie est aussi un bout de l’histoire de la police américaine, puisqu’elle n’a pas abouti jusqu’à aujourd’hui. Mais peut-être que le mystère est enfin élucidé.

Le suspect serait lié à un meurtre de 1966

Le groupe d’enquêteurs surnommés The Case Breakers aurait identifié le tueur du Zodiaque qui serait un homme nommé Gary Francis Poste, mort en 2018.

D’après The Case Breakers, Gary Francis Poste est un ancien soldat de l’US Air Force et il aurait tué de 46 coups de couteaux une femme nommée Cheri Jo Bates en 1966. Le meurtre de cette femme a eu lieu deux ans avant qu’un meurtre soit officiellement attribué au Zodiac Killer.

Le tueur du Zodiaque ? Crédit : chaîne Youtube Jon Factttx

L’identité du tueur du Zodiaque reste quand même incertaine. D’après le département de police de Riverside, le meurtre de Cheri Jo Bates en 1966, autre féminicide, n’est pas forcément lié au tueur du Zodiaque, ni a Gary Francis Poste. Dans une déclaration à Fox News, la police a renvoyé les enquêteurs au FBI :

« Nous comprenons l’intérêt de vouloir résoudre ces affaires, mais toutes les questions concernant le tueur du Zodiaque devraient être adressée au FBI. »

Cicatrices et anagramme

Mais l’équipe des Case Breakers a pourtant des arguments qui peuvent convaincre. Elle a également découvert une photo de Gary Francis Poste dont les cicatrices sur le front correspondraient à celles du portrait robot du tueur du Zodiaque.

Le portrait robot du tueur du Zodiaque. Crédit : chaîne YouTube Jon Factttx

Un portrait robot et une photo. Crédit : The Case Breakers

Ses membres ont également déchiffré des lettres anonymes envoyées par le tueur et disent avoir trouvé un anagramme à l’aide du nom de Gary Francis Poste. D’après l’équipe d’enquêteur, connaître le nom de Gary Francis Poste permettrait de découvrir un message caché dans l’une des lettres du tueur. Le patronyme complet est, selon eux, l’unique clef de déchiffrage de ce message.

Alors, fin du mystère ? Peut-être, mais l’enquête ne sera pas bouclée : les indices rassemblés par les Case Breakers n’ont pas été confirmés par les autorités. Pour elles, les cicatrices sur le front et l’argument du meurtre de Cheri Jo Bates ne suffisent pas à accuser Gary Francis Poste.

Crédit photo : chaîne Youtube Jon Factttx

À lire aussi : Des nouveaux documentaires Netflix arrivent, et c’est toujours plus drama