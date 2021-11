Le concours Miss France se dynamise… avec un cours d’éloquence sur du NTM

Les 29 candidates du concours Miss France sont actuellement à l’île de la Réunion pour se préparer pour le grand jour du concours, et entre un cours de kayak et une leçon sur les bonnes manières, les Miss ont également des cours d’éloquence… Sur du NTM.

Serait-ce une promotion déguisée pour la sortie du film Suprêmes, le biopic sur le groupe mythique de rap NTM ? Peut-être pas. Le Parisien est allé à la rencontre des candidates de Miss France 2022 à l’île de la Réunion pour voir quelle était leur préparation intensive au concours. Il se trouve que les candidates doivent prendre des cours d’éloquence, sur des textes d’NTM.

Malgré le fait qu’elles aient obtenu pour la première fois un contrat de travail, les candidates de Miss France doivent encore faire une préparation sans beaucoup de sens, pour finalement comme chaque année, se faire juger sur leur physique.

Lire du rap pour savoir donner son avis

Le Parisien a rapporté que les Miss devaient, pour perfectionner leur éloquence, scander des paroles du groupe de rap NTM, notamment les parole de Ma Benz, qui il est vrai, n’est pas la plus facile à rapper.

Pourquoi pas « re-dynamiser » le concours Miss France avec des nouveaux exercices. Mais lorsqu’Alexia Laroche-Joubert explique le but de celui-ci, on a du mal à comprendre le lien entre rap et Miss :

« Le but est de voir comment les filles s’approprient un texte en le réinterprétant à leur façon, je veux développer leurs facultés d’adaptation. Être une Miss France, c’est donner son avis sur tout et son contraire. Cet exercice les y prépare. »

Dur de comprendre comment lire à haute voix un texte, de rap ou d’autre chose, puisse permettre d’apprendre à donner son avis. Peut-être que faire des débats serait plus approprié, après c’est juste une idée !

Si cet exercice peut introduire les Miss au monde du rap, pourquoi pas. Une autre bonne nouvelle pour la dynamisation du concours : les critères d’inscription deviennent plus « souples » car les candidates auront maintenant le droit d’avoir un tatouage ou de ne plus être célibataire, youhou !

Crédit photo : Chaîne Youtube Miss France