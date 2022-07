Le bob Botticelli : pourquoi il va être sur toutes les têtes cet été

Cette coupe courte met en valeur le mouvement naturel des cheveux ondulés et ne demande pratiquement pas d’entretien. Le style parfait pour un été sans prise de tête.

Lorsqu’on profite de quelques vacances à la période estivale, la dernière chose qu’on a envie de faire, c’est bien de passer plus de cinq minutes par jour à s’occuper de ses cheveux. La bonne nouvelle, c’est que la dernière tendance en matière de coiffure ne requiert qu’un entretien minimal ! Le bob Botticelli, inspiré des chevelures libres et ondulées dessinées par le peintre de la Renaissance Sandro Botticelli, est le style à adopter pour mettre ses longueurs en mode été.

Le bob Botticelli, la tendance (presque) sans effort de cet été

Sur la base d’un carré qui caresse à peine les cervicales, il suffit de réaliser deux ou trois tresses (en fonction de l’épaisseur de ses cheveux et du style souhaité) avant d’aller se coucher, en gardant en tête que plus les tresses seront nombreuses et fines, plus les ondulations seront marquées.

Avant de commencer à natter les longueurs, il est recommandé d’appliquer un soin sans rinçage ainsi qu’une mousse ou une crème de coiffage pour bien fixer les ondulations pendant la nuit, et ainsi pouvoir arborer le look plusieurs jours d’affilée.

Fan du genre, Anthony Cole, coiffeur professionnel, confie au magazine Glamour :

C’est le look d’été parfait pour gorger les cheveux d’hydratation et limiter l’utilisation des appareils de coiffage chauffants. Il est particulièrement adapté aux femmes actives (ndlr, ou qui ont la flemme) car il peut être préparé avant d’aller se coucher, et le lendemain matin il n’y a plus qu’à défaire les tresses et à les détendre au doigt avant de partir.

Pour un style qui dure dans le temps, il est aussi possible de renouveler l’opération le soir suivant pour se réveiller avec encore plus de texture et d’ondulations.

Et si on a la chance d’avoir les cheveux naturellement ondulés ou bouclés ? Le coiffeur et ambassadeur Dyson Matthew Collins donne quelques conseils au magazine Bustle :

Si les cheveux sont déjà texturés, il suffit d’appliquer un peu de crème bouclante sur les longueurs et sur les pointes avant de les sécher au sèche-cheveux, à température moyenne, avec un diffuseur. Ensuite, on peut utiliser un peigne à dents larges pour détendre les boucles et appliquer quelques gouttes d’huile pour lisser les frisottis.

Alors, qui est-ce qui va se la jouer Vénus tout l’été ?

Crédit photo image de Une : @landofbarbershairsalon