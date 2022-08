La rentrée littéraire en lutte : 5 pépites féministes et LGBT à ne pas manquer

On a beaucoup entendu parler des mastodontes Despentes ou Nothomb. Pourtant, cette rentrée littéraire compte un bon nombre de perles féministes à côté desquelles on ne voudrait pas passer. Voici les conseils de libraires engagées dans les luttes féministes et LGBT.

Au Bonheur des Dames, c’est un petit paradis féministe et LGBT à Toulouse. Pour présenter le concept de leur librairie, les gérantes Fatima et Marianne expliquent :

« On est un couple lesbien. Quand on rentre dans notre librairie, c’est affirmé : on n’est pas dans une librairie classique, avec un petit rayon féministe. Ici, le féminisme et la visibilité LGBT sont partout. Et même s’il y a des ouvrages sans forcément d’engagement féministe fort, on veille à ce que les autrices soient des femmes. »

En cette rentrée littéraire, Madmoizelle ouvre sa série d’articles consacrée aux recommandations de femmes libraires avec les coups de cœur de Fatima et Marianne.

© Au bonheur des Dames, à Toulouse

L’Évaporée, Fanny Chiarello et Wendy Delorme

« Les Évaporés, c’est un livre écrit à quatre mains par Fanny Chiarello et Wendy Delorme. Deux écritures splendides qui se mêlent l’une et l’autre, s’imbriquent, pour notre plus grand bonheur. On découvre cet univers lesbien dans lequel on se plaît, on se complaît, on vibre et chemine au gré des héroïnes complexes et leurs histoires simples. »

L’Évaporée, de Fanny Chiarello & Wendy Delorme, éditions Cambourakis, 18€ les 184 pages.

L’adultère ingénue ou Étude d’une passion, de Natalie Clifford Barney

Natalie Clifford Barney est une femme de lettres américaine ayant vécu au XXᵉ siècle. Elle est connue pour ses poésies, ses mémoires et épigrammes. Elle est aussi connue pour être une lesbienne notoire et assumée, qui avait beaucoup d’amantes. Dans ce roman, elle parle de ses amoureuses de façon très affirmée. C’est un roman très moderne qui décrit sans peur l’amour charnel, impudique entre deux femmes. Il permet d’affirmer le lesbianisme dès le XXᵉ siècle alors même qu’il était réprimé par la société. C’est un roman très jubilatoire, dans lequel l’autrice dit à quel point elle est libre de vivre l’adultère et l’amour lesbien au vu et au su de tous.

L’adultère ingénue ou Étude d’une passion, de Natalie Clifford Barney, éditions Bartillat, 22€ les 262 pages.

Difficult Women, Roxane Gay

Roxane Gay est une autrice afro-américaine grosse et lesbienne à qui l’on doit notamment Bad Feminist, un essai majeur de la pensée intersectionnelle. Elle vient de publier Difficult Women, un recueil de nouvelles, ce qui est assez nouveau chez elle. Tout est dans le titre : l’ouvrage raconte toutes les difficultés que rencontrent les femmes dans leur vie, notamment dans leur couple. Même si elle est lesbienne, c’est un recueil très peu lesbien. Il y a quelques petits clins d’œil, on va dire, mais ce n’est pas la majorité. Au dos, il y a écrit « Paroles de femmes. Récits tranchants et cruels comme la vie ». Et c’est vraiment ça !

Difficult Women, Roxane Gay, éditions mémoire d’encrier, 23€ les 352 pages.

Qui sait, Pauline Delabroy-Allard

Après Ça raconte Sarah, Pauline Delabroy-Allard signe son deuxième roman, Qui Sait. Elle raconte son histoire et dit qu’elle ne s’était jamais vraiment posé la question de ses origines avant d’être enceinte. Le fait d’être enceinte fait ressortir toutes les questions autour de son origine et de son identité. Elle se rend notamment compte que sur sa carte d’identité, il figure trois prénoms dont un est un prénom d’homme. Elle décrit toute son aventure de recherche de ses origines, de questionnements, de rencontres avec sa famille, sachant que tout cela crée aussi du tumulte dans son couple. C’est très fluide, agréable à lire. Chacun et chacune peut s’y retrouver. C’est une jolie ode à la littérature et à l’imagination, mais aussi au quotidien d’un couple lesbien face aux questions que fait surgir la maternité.

Qui sait, Pauline Delabroy-Allard, éditions Gallimard, 19,50€ les 208 pages.

Fem, Joan Nestle

Fem, c’est un livre de Joan Nestle. C’est la première traduction en français de ce livre écrit par cette militante lesbienne revendiquée fem [personne avec une expression de genre très féminine, ndlr] qui raconte son histoire. C’est un peu déconcertant parce que c’est à la fois un essai mais c’est entrecoupé de scènes de rencontres avec d’autres femmes. C’est très érotique. Mais c’est aussi un essai qui parle de dimension politique, de la visibilité des butchs. On arrive mieux à comprendre ce qu’étaient les butchs et les relations entre les butchs et les fem. Ce n’est pas du tout la reproduction de relations hétérosexuelles, mais vraiment une affirmation politique, une façon d’être visibilisée, qui explique aussi, malheureusement, toutes les violences qu’elles ont subies à l’époque aux Etats-Unis.

Fem, Joan Nestle, éditions Hystériques et associées, 15€ les 176 pages.

À lire aussi : Rentrée littéraire : trois romans incontournables

Crédit de l’image à la Une : © Bethany Laird / Unsplash