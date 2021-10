La Redoute chouchoute vos nuits avec des promos sur ses housses de couette en lin

Pour passer une bonne nuit et faire de beaux rêves, la qualité de vos draps est primordiale. La Redoute vous propose jusqu’à 40% de réduction sur sa gamme de housses de couette en lin !

En moyenne, dans une vie, nous passons plus de 20 ans dans les bras de Morphée. Pour que ces années soient les plus belles possibles, La Redoute vous propose de donner à votre lit un côté chic et cosy avec une promotion sur sa gamme de housses de couette en lin.

Des housses de couette en lin pour un sommeil tout doux

Pour associer douceur et confort pendant votre sommeil, le lin sera votre meilleur allié. La Redoute est là pour vous aider à acquérir le Graal : sa gamme de housses de couette en lin lavé, Linot, est disponible en 22 coloris différents.

Très frais l’été et confortable l’hiver, le lin possède un pouvoir thermorégulateur. Il régule l’humidité naturellement et peut absorber jusqu’à 20% de la transpiration naturelle. C’est une matière solide, qui se lave à 40°C.

Le gros plus de cette matière, c’est qu’on peut faire l’impasse sur le repassage ! Son côté froissé participe à son charme bohème et naturel.

En plus d’être chic, le lin est confortable et 100% écologique : c’est une matière qui ne contient aucune fibre synthétique et aucun autres produits toxiques, elle est anti-allergique et convient même aux touts petits.

Les housses de couette en lin lavé La Redoute en bref

Chic et confortable

Thermorégulateur, frais pour l’été et cocooning pour l’hiver

Son coté froissé naturel permet de faire l’impasse sur le repassage

Jusqu’à -40% sur les housses de couette en Lin la Redoute

Pour des nuits plus chics et agréables, profitez dès aujourd’hui d’une promotion jusqu’à 40% sur la gamme de housses de couette en lin La Redoute. Par exemple, le modèle Ecru passe de 89 euros à seulement 53,40 euros !

Crédit photo : Vlada Karpovitch (Pexels)