La Californie va proposer une éducation aux médias obligatoire, et c’est une très bonne chose

L’État de Californie se positionne en avant-garde de la lutte contre la désinformation. Désormais, de la maternelle à la terminale, un programme éducatif novateur aidera les élèves à repérer les fake news.

La Californie, souvent à l’avant-garde des tendances progressistes, franchit une nouvelle étape significative dans le domaine de l’éducation. De la maternelle jusqu’à la terminale, les élèves californiens seront désormais formés à repérer les fake news, grâce à un programme éducatif ambitieux et novateur.

À lire aussi : Les élèves de CM2 apprennent à déceler les fausses infos… mieux que nous !

Une réponse innovante aux défis actuels

Face à la montée en puissance des fausses informations et des dégâts que ça implique, amplifiée par les plateformes en ligne et les réseaux sociaux, la Californie choisit l’éducation comme bouclier. Ce nouveau programme vise à doter les enfants et adolescents des compétences nécessaires pour discerner la vérité au milieu du flot incessant d’informations, favorisant ainsi la pensée critique et la résilience face à la désinformation.

Our research is featured prominently in the rationale for California's important new media literacy law (authored by @AsmMarcBerman)https://t.co/QMzBESCqtL pic.twitter.com/3v3kXRDVZA — Stanford History Education Group (@SHEG_Stanford) November 29, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Du préscolaire à la Terminale : un parcours d’apprentissage

Ce programme d’éducation aux médias sera adapté à chaque niveau scolaire, prenant en compte la maturité intellectuelle des élèves. Évidemment, l’approche ne sera pas la même en fonction de l’âge de l’enfant. Des compétences de base, comme la vérification des faits et la compréhension des sources d’information, seront enseignées dès la maternelle. À mesure que les élèves avancent dans les classes et leur scolarité, le programme évoluera également, pour aborder des concepts plus complexes, y compris l’analyse critique des informations.

Un enseignement aux enjeux actuels

Les professeurs californiens joueront un rôle essentiel dans la réussite de cette initiative, bénéficiant de formations spécifiques pour dispenser ces cours d’éducation aux médias de manière efficace. Les ressources pédagogiques devraient être élaborées pour intégrer cet enseignement dans le programme scolaire existant. Il ne sera pas nécessaire qu’il s’agisse d’une classe séparée, mais plutôt d’une leçon que les enseignants pourront intégrer à l’anglais, aux sciences, aux mathématiques et à l’histoire, à tous les niveaux, comme le rapporte média américain USA Today.

Un modèle potentiel pour d’autres États

La Californie, qui aspire à être un modèle en matière d’éducation aux médias, montre comment préparer la nouvelle génération à naviguer dans le paysage médiatique complexe actuel. En investissant dans l’éducation, l’État cherche à forger une génération d’esprits critiques capables de discerner la vérité, même dans un océan pullulant de fake news.

À lire aussi : Écrans et enfants : comment éduquer les jeunes au numérique et à ses risques ?

Marc Beman, membre de l’Assemblée de l’État de Californie, qui a présenté ce projet de loi en février et qui a été signé par le gouverneur Gavin Newsom le 13 octobre, avait déclaré :

Nous avons la responsabilité d’apprendre à la prochaine génération à être des consommateurs plus critiques du contenu en ligne et à se méfier davantage de la désinformation, de la propagande et des théories du complot. Déclaration de Marc Berman sur son site internet

Espérons que cette initiative s’étendra le plus possible, et pas seulement aux États-Unis.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.