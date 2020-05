Ce kit contient les indispensables d’une journée à la plage réussie !

En partenariat avec Roxy (notre Manifeste)

Cette saison, ROXY a décidé de célébrer l’été avec On the Beach, une collection qui va te rappeler les longues journées sur le sable…

La nouvelle collection de Roxy contient tous les essentiels de l’été

Dans cette collection, il y a de jolis maillots de bains, mais pas seulement !

Il y a également de quoi composer le kit de plage parfait, qui contiendra tout ce dont tu as besoin pour une escapade à la mer réussie.

Tu trouves dans cette collection des serviettes de bain, des chapeaux, des lunettes de soleil, des petits sacs bandoulière et des pochettes pour ranger tes produits solaires, des tongs, et même des parasols !

En plus de ces basiques, On the beach propose également des produits très intéressants et bien pratiques.

Tu peux en effet te procurer un organisateur de voyage, c’est-à-dire une pochette à compartiments où glisser, justement, tout ce kit de plage sans qu’il ne se retrouve en désordre au fond d’un sac.

Pochette à compartiments, Roxy, 25,99€

Un grand tote bag de plage est également disponible, et sa particularité est qu’il contient un compartiment isotherme, pour y mettre à manger ou tout simplement ton bikini trempé afin de garder le reste au sec !

Tote bag avec poche isotherme, Roxy, 49,99€

Roxy propose aussi une capeline en paille, un chouchou à nœuds façon foulard avec lequel tu pourra attacher tes cheveux mouillés sans les casser, et un grand drap de plage muni d’une petite poche dans laquelle tu pourras par exemple ranger tes clés.

Drap de plage avec poche, Roxy, 59,99€

Les indispensables de mon kit de plage Roxy

Si je devais faire mon sac de plage avec cette collection, voici ce que j’emporterais.

Un petit sac à dos en rotin adorable, une housse de gourde isotherme pour m’abreuver en toute fraîcheur, un maillot de bain tankini ainsi que la paire de tongs et la casquette accordées…

Et enfin, je finirais ce kit en tout style avec une paire de lunettes écailles de tortue et évidemment le chouchou foulard !

Sac à dos en paille, Roxy, 39,99€

Housse de gourde isotherme, Roxy, 9,99€

Haut de tankini imprimé tropical, Roxy, 39,99€

Bas de bikini blanc, Roxy, 35,99€

Tongs imprimé tropical, Roxy, 19,99€

Casquette en lin, Roxy, 20,99€

Lunettes de soleil, Roxy, 99€

Chouchou imprimé tropical, Roxy, 15,99€

Et surtout, très important, je n’oublierais pas ma crème solaire afin de m’en badigeonner toutes les deux heures tel un toast beurré.

Retrouve le reste de la collection On the beach sur Roxy.fr !

Et toi, c’est quoi ton kit de plage ultime ?

