J’ai testé cette astuce TikTok pour mettre une housse de couette et mon verdict est sans appel

Connaissez-vous cette astuce TikTok pour mettre sa housse de couette facilement ? Est-ce que ça marche vraiment ? On l’a testée pour vous.

TikTok regorge de vidéos censées nous donner des idées pour accomplir certaines choses du quotidien plus simplement. Parfois ça marche, et parfois on nous prend vraiment pour des soupières.

Aujourd’hui, la vidéo qui a attiré mon attention concerne la soi-disant astuce hyper facile dite du « burrito » pour mettre sa housse de couette en deux temps, trois mouvements. Est-ce que ça marche ? J’ai enquêté.

La technique du « burrito » sur TikTok

L’astuce semble assez simple, quand on la voit en vidéo : il suffit d’étaler à place sa housse de couette à l’envers, d’ajouter par-dessus, à plat également, sa couette, et de rouler le tout comme si on faisait un rouleau de printemps. Ensuite, on chope les coins entre eux, en les rentrant à l’intérieur du boudin, on déroule le tout et paf : ça fait des Chocapics une couette bien mise.

Oui bon dit comme ça, ça a l’air chelou, mais regardez donc la vidéo ci-dessous, c’est plus parlant que mes explications vaseuses :

Ok TikTok, est-ce que ça marche vraiment ? Puisque je suis une vraie journaliste qui aime aller au bout des choses, j’ai enquêté pour vous. Ne me remerciez pas, parce qu’aussi incroyable que cela puisse paraître, je suis payée pour ça.

Housse de couette sur TikTok : une enquête de qualité

Ni une ni deux, me voici donc investie d’une mission à la plus haute importance : tester cette technique qui a fait plusieurs milliers de vues.

Pour contextualiser un peu, je suis la pire des personnes pour mettre une housse de couette. J’utilise la technique dite du « fantôme », qui a pour principe de me faire rentrer DANS la housse, de choper les coins, de secouer le tout, de m’énerver parce que ça ne marche pas, de tout foutre en boule au milieu de lit, de vouloir ouvrir la fenêtre pour tout balancer dehors avec plus ou moins de calme avant d’appeler mon mec pour qu’il se démerde avec le problème à ma place.

Oui, toujours dans la mesure, vous commencez à me connaitre hein, pas du tout drama la meuf.

Bref, me voici donc ce matin même debout sur mon lit, pleine d’espoir, housse de couette à plat et à l’envers comme indiqué, couette nue posée dessus, tentant de rouler le tout pour en faire le plus beau des burritos.

Je vous jure, j’ai essayé de rester calme. Je vous jure, j’ai essayé de tout faire comme indiqué. J’ai roulé ce qu’il fallait comme il fallait, et ça n’a pas du tout marché. Sans savoir pourquoi (même si j’accuse très clairement ma capacité à utiliser mes mains), je me suis retrouvée avec des boules dans le rouleau, la moitié de la couette dehors, l’autre moitié pliée dedans, et la housse de couette en vrac.

Après avoir utilisé l’intégralité de mon répertoire d’insultes, j’ai tout foutu par terre et je me suis barrée de ma chambre en marchant like a queen, clamant à qui voulait bien l’entendre (à savoir mon chat) que ce truc était clairement fait pour les boloss.

Mon chat qui me juge si fort alors que même lui il sait mettre une housse de couette en 2 minutes – Crédits : StockSnap

J’ai laissé mon mec se débrouiller avec le bordel que j’avais laissé, en bonne drama queen, et je suis passée à autre chose.

Retournant dans la chambre 37 secondes plus tard, je découvre la couette et sa housse mises parfaitement, le lit fait, et celui qui partage ma vie trônant fièrement au milieu de la chambre. Est-ce qu’il a réussi là où moi j’avais échoué ? L’histoire ne nous le dira pas, pour le bien de notre couple.

Bilan : les astuces TikTok, ça peut clairement provoquer un divorce.

À lire aussi : C’est une bonne situation, ça, tiktokeur ? Voici combien gagnent les stars de TikTok

Crédit photo image de une : Agitons pour Getty Images