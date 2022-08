IVG : Facebook a transmis des informations à la police dans le cadre d’une enquête sur une mineure ayant avortée

Des échanges entre une mineure de 17 ans et sa mère ont été transmis par Facebook à la police dans une affaire d’IVG illégale au Nebraska. Le réseau social est sous le feu des critiques, notamment au regard des dangers qui pèsent sur le droit à l’avortement aux États-Unis.

Et si les craintes des féministes aux États-Unis venaient de se matérialiser ?

Facebook est impliqué dans une enquête sur une adolescente mineure ayant eu recours à un avortement de façon illégale aux États-Unis. Le réseau social est dans la tourmente après avoir livré des informations à la police du Nebraska, qui avait émis un mandat de perquisition pour avoir accès à des messages échangés entre une mère et sa fille mineure.

Elles sont notamment accusées d’avoir eu recours à un avortement passé le délai autorisé dans cet État. Depuis, le hashtag #DeleteFacebook est brandi par les féministes qui s’inquiètent de voir Facebook capable de divulguer des informations si elles venaient à être attaquées en cas de recours à l’IVG.

« Toutes les femmes devraient supprimer Facebook tout de suite. »

La jeune militante Olivia Julianna a lancé un appel à toutes les féministes pour protester contre Facebook et son rôle dans cette affaire.

Pourquoi la police s’est-elle tournée vers Facebook ?

L’affaire débute au printemps, soit bien avant la révocation de Roe vs. Wade par la Cour suprême. Selon le Lincoln Journal Star, une enquête a été ouverte fin avril, basée sur des éléments montrant que Celeste Burgess, 17 ans, habitant à Norfolk dans le Nebraska, aurait eu une fausse couche et qu’elle et sa mère, Jessica Burgess, auraient enterré le fœtus, après l’avoir brûlé.

Interrogées par la police, elles ont raconté avoir enterré le corps, avec l’aide d’une tierce personne, elle aussi poursuivie. Quelques mois plus tard, elles ont été inculpées pour déplacement, dissimulation ou abandon d’un cadavre humain, et deux infractions, dissimulation de la mort d’une personne et signalement mensonger, selon les documents obtenus par Motherboard.

En poursuivant l’enquête, la police a demandé à Facebook l’accès aux messages échangés entre la mère et sa fille. C’est ainsi qu’elle a découvert une conversation laissant entendre que Celeste Burgess aurait eu recours à un avortement hors délai.

Selon le rapport de police, l’adolescente explique dans un message « comment elle ne peut pas attendre de faire sortir “la chose” de son corps et réaffirme avec J. Burgess qu’elles vont brûler les preuves ensuite. »

Dans cet état de l’ouest des États-Unis, l’IVG est autorisée jusqu’à 20 semaines. Les messages montrent que Celeste Burgess aurait obtenu une pilule abortive via sa mère alors qu’elle était déjà enceinte de 28 semaines. Elle aurait ainsi accouché d’un fœtus mort-né. Le rapport d’autopsie, qui a été effectuée fin avril, ne permet de déterminer précisément la cause du décès, mais l’état des poumons permet de dire qu’ils n’ont jamais contenu d’air.

En juillet, deux chefs d’accusation supplémentaires ont été ajoutés pour pratique ou tentative d’avortement sur une grossesse de plus de 20 semaines et pratique d’un avortement en tant que personne non habilitée.

Facebook tente de corriger le tir

Face aux protestations, Meta a tenu à minimiser son rôle dans l’affaire. La maison-mère de Facebook a expliqué que les mandats de perquisition n’évoquaient pas le recours à une IVG, et ne concernaient que l’enquête sur l’incinération et l’enterrement du corps d’un enfant mort-né. Les mandats étaient initialement agrémentés d’ordonnance de non-divulgation, ce qui empêchait la société de donner ces informations. « Ces ordonnances ont ensuite été levées. »

Comme le rappelle Libération, « Facebook peut accéder à l’écrasante majorité des conversations privées qui ont lieu sur sa plateforme. »

Maintenant que l’accès à l’avortement est clairement menacé voire remis en cause dans plusieurs États, beaucoup de femmes s’inquiètent que l’affaire crée un précédent et que de simples recherches via Facebook sur l’IVG ou des échanges sur le sujet les mettent en danger et les exposent à des poursuites judiciaires dans les États qui ont criminalisé l’avortement.

Les deux femmes attendent désormais leur procès. Aujourd’hui âgée de 18 ans, Celeste Burgess sera jugée comme une majeure.

