Inspiration voyage : saurez-vous deviner où ont été prises ces photos ?

Des plages de sable fin, des falaises qui se jettent dans l’océan, des chefs-d’œuvre architecturaux… Êtes-vous capable de déceler où se situent ces paysages à couper le souffle ? Faites le test !

En manque d’inspiration pour les vacances ? Alors que la chaleur monte et que l’envie de prendre l’air se fait pressante, tour d’horizon de bijoux naturels à découvrir cet été (ou toute l’année) !

Grand Canyon… ou Colorado Provençal ?

© Wallpaper Flare

On entend déjà les coyotes japper à l’heure où la nuit descend sur ces étendues ocres. Pourtant, pas de cow-boys à l’horizon, car ce Far West-ci est entièrement Made in France. Il se situe non loin d’Avignon et fait le bonheur des randonneurs qui veulent s’en mettre plein la vue !

Cappadoce… ou Pyrénées-Orientales ?

© Wikimedia Commons / H. Zell

Inutile d’attraper un torticolis en fixant le ciel dans l’espoir d’y apercevoir une montgolfière, nous ne sommes pas en Turquie mais bien au cœur des Pyrénées. Ces roches imposantes, que l’on appelle des « cheminées de fées » s’observent sur le site des Orgues d’Ille-sur-Têt. On doit leur architecture époustouflante à l’érosion due au vent.

Baie d’Halong… ou Gorges du Verdon ?

© Pixabay / MissEJB

Pas de marché flottant en vue, mais des roches imposantes qui prennent racine dans l’eau claire… Nous ne sommes pas au Vietnam (on aurait pu !) mais bien en Provence. Certes bondées en été, les gorges du Verdon restent un paysage grandiose à découvrir en hors saison. Comme l’impression d’être minuscule.

Écosse ou… Bretagne ?

© Pixabay

Fermez les yeux, humez les embruns, écoutez le chant des goélands… À moins que ce ne soit le son d’une cornemuse ? Non, rassurez-vous, vos oreilles ne vous font pas défaut. Nous sommes bien en Bretagne, à Belle-île très exactement. Quand la météo est clémente, ce joyau du Morbihan offre des eaux turquoise dignes des archipels les plus paradisiaques.

Angkor… ou Hauterives ?

© ThMilherou / Pixabay

À première vue, on pourrait penser qu’il s’agit d’un temple cambodgien. Et pourtant, il n’en est rien : ce monument insolite est à découvrir en Drôme, à Hauterives. Son architecture est à la hauteur de son histoire. Durant 33 ans, un facteur prénommé Ferdinand Cheval, a récupéré sur ses tournées des pierres dont les formes singulières attiraient son œil. Il les a amoncelées pour composer son palais idéal, classé aux monuments historiques depuis 1969.

Vous l’aurez compris : il est possible de s’en mettre plein les mirettes sans partir à l’autre bout du monde. Écologique, économique et pratique !

