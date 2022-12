Harcelées par leur ex qui avait mis un AirTag dans leurs affaires, elles attaquent Apple en justice

Aux États-Unis, deux femmes ont engagé des poursuites contre Apple. Elles estiment que l’entreprise n’en fait pas assez pour lutter contre l’utilisation des AirTags à des fins de surveillance et de stalking.

Ce n’est pas le premier témoignage de l’utilisation détournée des AirTags d’Apple a des fins de surveillance. Début 2022, une mannequin témoignait avoir trouvé un AirTag dans la poche de sa veste après une soirée. Mais cette fois, l’affaire va être portée devant la justice de San Francisco.

Elles sont deux plaignantes, dont une seule a accepté de révéler son identité, à avoir engagé des poursuites contre Apple, qu’elles accusent de ne pas avoir suffisamment pensé la protection des AirTags.

Commercialisées en 2021 et disponibles à la vente pour la modique somme de 39 euros, ils sont présentés comme le meilleur moyen de ne plus perdre ses clefs ou son portefeuille, grâce au système de géolocalisation. Pratique donc, et tout petit, si petit qu’on le glisse partout. Y compris, à l’insu de quelqu’un.

Le AirTag, un révélateur de l’étendue des violences conjugales

Lauren Hughes affirme que son ex-petit ami avait placé un AirTag au niveau de la roue de sa voiture et, pour la narguer, lui envoyait régulièrement des photos de lieux de son quartier avec le hashtag « #airt2.0 ». Le témoignage de l’autre plaignante anonyme est du même acabit : elle a trouvé un AirTag déposé par son ex-mari dans le sac de leur enfant. Elle craint depuis pour sa sécurité.

Auprès de Jezebel, Erica Olsen, directrice du programme de sécurité du National Network to End Domestic Violence rappelle qu’il ne s’agit pas que d’une affaire liée à l’appareil d’Apple. « La localisation et la surveillance sont une tactique d’abus qui dépasse les AirTags et ont été un problème récurrent des violences domestiques et du stalking depuis longtemps. »

Les garde-fous d’Apple « sont cruellement inadéquats, et font peu, si ce n’est rien, pour avertir promptement les individus lorsqu’ils sont traqués » note la plainte qui a été déposée ce lundi 5 décembre.

En février 2022, Apple avait pourtant affirmé prendre le problème très au sérieux et dévoilé une série de mesures : au moment de la première utilisation, un message d’avertissement doit apparaitre rappelant que le AirTag doit être utilisé pour retrouver ses biens et non exercer une surveillance. Est-ce seulement suffisant ? L’entreprise veut aussi alerter de façon plus efficace et plus rapide les personnes mises sous surveillance contre leur gré, par exemple, via un signal sonore.

