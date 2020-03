Hanapiz lance son tout premier shampoing solide 100% naturel au chanvre !

— Mise à jour du 19 mars 2020

Il y a quelques années Laurie, fervente lectrice de madmoiZelle, lançait Hanapiz, sa marque de cosmétiques éthiques et made in France à base de chanvre (je t’invite à lire l’article ci-dessous si ça n’est pas déjà fait).

Après le carton de ses premiers produits de beauté, elle s’est lancé le défi de créer son propre shampoing solide, et je suis ravie de t’annoncer aujourd’hui que sa mise en vente est enfin annoncée !

Absolute Hemp, le premier shampoing solide de Hanapiz

C’est notamment grâce à une campagne de crowdfunding que la marque a eu les moyens de développer ce nouveau produit qui a l’air absolument canon !

« Absolument », c’est le cas de le dire puisque le premier shampoing solide de Hanapiz a été baptisé Absolute Hemp (« hemp » signifiant « chanvre » en anglais).

Comme les autres produits de la marque, Absolute Hemp a reçu la mention Slow Cosmétique® !

Composé à 100% d’ingrédients naturels, sa liste INCI comprend notamment du shikakai (une poudre ayurvédique connue pour favoriser la pousse et la brillance des cheveux), des argiles, de l’huile de chanvre et des huiles essentielles.

Pour info, la mousse qu’il forme au lavage provient d’un tensioactif naturel issu de l’huile de coco.

Il est pensé pour nettoyer les cheveux en douceur tout en leur apportant de la force. La marque précise d’ailleurs qu’il convient à tous les types de cheveux !

Pré-commande le shampoing solide Hanapiz avec ce code promo !

Si ce produit t’intéresse, sache que Laurie m’a gentiment proposé le code promo MADZ20 qui t’offre une réduction de 20% sur l’achat du shampoing solide Absolute Hemp !

Son prix de base étant fixé à 12,90€, le shampoing te revient à une dizaine d’euros seulement.

Sa boîte est recyclable, et il pèse 80g à 90g (soit plus que la plupart des shampoings solides du marché), ce qui équivaut à plus de 2 bouteilles de shampoing.

Shampoing solide Absolute Hemp, Hanapiz, 12,90€

Il est pour l’instant disponible en pré-commande seulement, mais les expéditions ne sauraient tarder.

En tout cas c’est toujours un plaisir de voir des meufs stylées faire grandir leur propre marque, d’autant plus lorsqu’elle propose des produits aussi chouettes !

— Publié le 6 août 2019

Découvrir des petites marques de beauté sympa, c’est un truc qui me fait toujours plaisir. Mais alors quand il s’agit d’une marque lancée par une lectrice de mad, c’est encore mieux !

Laisse-moi donc te parler de Hanapiz, la marque de cosmétique au chanvre dont tu pourrais bien tomber amoureuse.

Hanapiz, c’est quoi ?

Hanapiz, c’est une marque qui a vu le jour en novembre 2018 grâce à Laurie, sa fondatrice.

Amatrice de produits bio et impressionnée par les nombreuses vertus du chanvre — notamment en beauté —, Laurie a lancé sa marque dans le but de démocratiser cette plante tout en proposant des produits efficaces, sains et abordables.

Sa passion se ressent dans toute l’éthique qui entoure la marque : ses produits sont véganes et cruelty free, issus de l’agriculture biologique, fabriqués en France et dans une optique zéro déchet.

Par ailleurs, Hanapiz vient tout juste d’obtenir la mention Slow Cosmétique, et ça c’est chouette !

Laurie tire également son inspiration du féminisme, de la musique, et de l’univers du tatouage (c’est un tatoueur qui a dessiné la femme dans le visuel de la marque).

Les produits Hanapiz

Maintenant que j’ai attisé ta curiosité, laisse-moi te présenter un peu les produits de la marque.

Hanapiz compte pour l’instant 5 produits cosmétiques à proprement parler : un sérum adapté à tous les types de peau qui porte bien son nom Certified Bomb (certifié par moi en tout cas), une huile de chanvre bio, et trois savons surgras (au chanvre également).

Ces derniers adressent des problématiques différentes : celui au charbon est purifiant, celui au cacao est nourrissant, et mon préféré, Sun is Shining, donne bonne mine grâce à la poudre d’urucum qu’il contient.

Et ce n’est pas tout ! Hanapiz propose également des lingettes démaquillantes bi-face et des disques démaquillants réutilisables en fibre de chanvre.

Pour compléter tout ça, des infusions certifiées biologiques viennent s’ajoutent aux produits de beauté Hanapiz, et notamment une tisane anti-gueule de bois validée par un membre de la rédac’ dont je ne citerai pas le nom afin de préserver son anonymat.

Comment soutenir Hanapiz ?

Pour découvrir cette marque et l’aider à se développer, rien de très compliqué ! Tu peux commencer par te rendre sur son site Internet où tu retrouveras tous les produits mentionnés ci-dessus.

Elle a récemment lancé une campagne de financement qui a été un succès. Hanapiz va donc très prochainement commencer l’élaboration d’un shampoing solide à l’huile de chanvre !

Et pour suivre toute l’actualité de Hanapiz, n’hésite pas à suivre la marque sur Instagram et Facebook !

J’espère que tu seras contente de faire cette découverte !

