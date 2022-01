Game of Rôles Madmoizelle revient ce mercredi 5 janvier pour un épisode 3 explosif !

L’aventure Game of Rôles se corse : le troisième épisode de cette saison 2 arrive ce mercredi 5 janvier dès 20h pour une suite mouvementée !

Les fières fans de Game of Rôles Madmoizelle le savent déjà — chaque premier mercredi du mois, notre émission jeu de rôles animée par Fibre Tigre revient sur Twitch avec plus d’aventures et de folie à chaque fois. Nos héroïnes au grain ont vécues un épisode 2 aussi weird que passionnant, et reviennent avec hâte et décadence… ainsi qu’un peu de retard, la faute à la pandémie !

Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire : si nos aventurières se sont défiées à arrêter la quête principale et à ouvrir leur propre auberge, l’équipe avait autant de connaissances culinaires que d’éducation et transportait une jeune enfant mal en point. Ce qui a provoqué une suite des évènements relativement foireuse, mais passionnante.

Après un épisode d’empoisonnement particulièrement tendu, nos héroïnes se sont vues confrontées à la brutalité qu’offrent les grandes villes, avec leurs lots d’âmes aigries et de prix élevés. Ce dernier épisode haut en couleurs et en tortues nous a donné encore plus envie de savoir comment nos baroudeuses vont se dépatouiller cette fois-ci !

En plus de notre super live en direct sur Twitch, vous pouvez évidemment retrouvez Game of Rôles Madmoizelle en podcast chaque mercredi.