Faites monter les décibels avec les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds + à moins de 80€

À vos playlists ! Ces écouteurs Samsung sans fil vont vous permettre de vous détendre en profitant de vos podcasts de méditation ou du dernier album de votre artiste préféré.

La musique nous accompagne au quotidien. Dans les transports, à la maison, elle peut parfois nous aider à réduire le stress et l’anxiété ou nous motiver a faire du sport (je ne pense pas être la seule à avoir une playlist trop peu actualisée du nom de « Work out »). On ne le dira jamais assez mais la musique est le meilleur moyen de s’évader. Du coup, il faut être bien équipée pour kiffer, par exemple, le dernier morceau de Lana Del Rey.

Même si, apparemment, la tendance est de nouveau aux écouteurs filaires, on ne peut se lasser de la liberté que nous offrent les écouteurs Bluetooth (enfin, pour ma part, vous ne me verrez jamais sans mes écouteurs sans fil) !

Marre de se battre pour démêler ses écouteurs ? Les Samsung Galaxy Buds + vous offrent une bulle de liberté en un claquement de doigts. Pendant les soldes, Darty propose d’offrir à vos oreilles le son qu’elles méritent avec une promo de -46% sur ces écouteurs Samsung.

Faites grimper le volume avec les écouteurs bluetooth Samsung Galaxy Buds + qui sont à 79,99€ au lieu de 149,99€

Couper le cordon

Il est temps de se libérer des fils en laissant son smartphone dans sa poche ou au fond du sac. Pendant un long voyage ou lorsqu’on se décide à faire une session jogging, les écouteurs Bluetooth vont vraiment vous faciliter la tâche.

Les Samsung Galaxy Buds + sont petits, compacts, discrets et par conséquent très pratiques. De plus ils sont légers et confortables. Ils vous offrent une très bonne qualité sonore pour vos playlist mais elle est un peu moins performante lorsqu’il s’agit de passer des appels. Ils sont dotés de commandes tactiles et d’un micro intégré.

En plus de vous éviter l’emmerdement des fils qui s’accrochent au fond du sac dans votre masque, ces écouteurs Samsung sont dotés d’une autonomie de 22 heures pour un maximum de liberté. L’étui de charge vous propose 11 heures de charge supplémentaires. Pour éviter la perte d’autonomie, dès que vous les retirez la musique s’arrête !

Le gros avantage de ces écouteurs c’est qu’ils sont résistants à l’eau. Ils feront face aux éclaboussures en cas d’averses et même à la transpiration si vous êtes adepte de la salle de sport ou des dimanches running.

Si on devait leur reprocher une petite chose, c’est qu‘ils ne sont pas équipés de la technologie de réduction de bruit.

Les écouteurs bluetooth Samsung Galaxy Buds + en bref

Des écouteurs petits, légers et confortables

Commandes tactiles et d’un micro intégré

Une autonomie de 22 heures

résistants aux éclaboussures et à la transpiration

Les écouteurs Bluetooth Galaxy Buds + tombe à 79,99€ chez Darty

Amazon vous offre une réduction de 46% sur ces écouteurs bluetooth. Les Samsung Galaxy Buds + passent de 149,99€ à 79,99€.

Faites grimper le volume avec les écouteurs bluetooth Samsung Galaxy Buds + qui sont à 79,99€ au lieu de 149,99€