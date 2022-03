Faites des câlins à vos chats sans finir couverte de poils grâce à cette brosse à -53%

Pas question de sortir avec une tenue couverte de poils ! Pour retirer les traces de vos animaux sur votre pull ou sur le canapé, cette brosse vient vous sauver.

Chaque personne ayant un animal à poils le sait. Mignons comme ils sont, chiens ou chats perdent leur pelage à toute vitesse.

Dans la liste des inconvénients, les poils de nos compagnons sont juste derrière devoir ramasser leurs besoins. Le souci, c’est que les journées de nos animaux sont rythmées par des sessions de siestes et de caresses, alors les poils finissent par s’incruster partout ! Ils décorent nos draps, le canapé, mais aussi et surtout la jolie pile de linge qui vient d’être repassé…

Pour éviter de sortir avec une écharpe en poil de chat sans avoir non plus à lui refuser un gros câlin, il existe une solution qui va vous changer la vie : en ce moment, Cdiscount propose une réduction de moins 53% sur une brosse anti poils réutilisable !

Exit les poils qui redécorent le canapé : cette brosse réutilisable est à 13,99€ au lieu de 29,99€

Bye bye les poils

Pour limiter la perte des poils, les vétérinaires conseillent de brosser régulièrement vos animaux. Et pour tous ceux qui restent, qui s’installent sur le tapis du salon et dans votre dressing, la brosse anti-poils vient vous prêter main-forte !

Cette brosse anti-poils est simple d’utilisation. Il suffit de la rouler d’avant en arrière sur la surface que vous souhaitez : une charge électrostatique se crée, les poils s’agrippent et disparaissent dans le réservoir.

Pour nettoyer la brosse, rien de plus simple. Il faut appuyer sur un bouton pour avoir accès au réservoir et le vider. Pour un nettoyage plus en profondeur après chaque utilisation, munissez-vous d’un chiffon humide et essuyez la brosse.

Il est important de ne pas la passer directement sous l’eau pour pouvoir la réutiliser plusieurs fois. En plus de vous débarrasser des poils de vos animaux, elle retirera par la même occasion les cheveux qui peuvent aussi s’accrocher sur les sièges de la voiture ou sur le plaid du salon.

La brosse anti-poils en bref

Une brosse simple d’utilisation qui retire les poils grâce à une charge électrostatique

Elle est dotée d’un réservoir qui se vide facilement

Cette brosse est réutilisable

Cdiscount vous débarrasse des poils qui traînent en quelques secondes

En ce moment Cdiscount vous offre une réduction de moins 53% sur cette brosse anti-poils. Elle est disponible dès aujourd’hui pour 13,99€ au lieu de 29,99€ !

Crédit Photo : Francesco Ungaro / Pexels