Et soudain, Dina Boluarte devint la nouvelle présidente du Pérou

La nouvelle cheffe de l’État péruvien a pris ses fonctions le 7 décembre, après la tentative de coup d’Etat et la destitution de son prédécesseur. C’est la première fois qu’une femme est à la tête du Pérou.

Pour la première fois de son Histoire, le Pérou est gouverné par une femme. Dina Boluarte a prêté serment devant le Parlement mercredi 7 décembre. Mais ce ne sont pas les urnes qui ont fait de cette avocate de 60 ans la nouvelle cheffe de l’État péruvien. Quelques heures plus tôt, elle était encore vice-présidente et ministre du Développement et de l’Inclusion sociale. Jusqu’à ce que le Parlement vote la destitution de celui qu’il convient désormais d’appeler l’ancien président, Pedro Castillo, pour avoir tenté un coup d’État.

Un timing serré

« J’assume [le pouvoir] conformément à la Constitution du Pérou, à partir de ce moment et jusqu’au 26 juillet 2026 », date à laquelle devait prendre fin le mandat de Pedro Castillo, a déclaré Dina Boluarte devant le Parlement lors de son investiture. Il s’en est pourtant fallu de peu pour qu’elle n’accède jamais à la plus haute fonction de l’État. Deux jours plus tôt seulement, une commission du Congrès avait rejeté une plainte déposée contre elle. Le Contrôleur général de la République l’accusait d’avoir occupé un poste privé, celui de Présidente du club départemental d’Apurimac, une institution régionale, en même temps que sa charge de fonctionnaire. Un cumul interdit par la loi péruvienne et pour lequel elle risquait non seulement d’exercer la présidence du pays, mais aussi toute responsabilité publique pendant dix ans. Dina Boluarte avait reconnu les faits, justifiant des « raisons bureaucratiques », le temps que la nouvelle présidente du club prenne ses fonctions.

Une présidente de gauche

« Elle a un profil de femme combattante », a estimé la parlementaire de gauche Sigrid Bazan. Comme son prédécesseur, la nouvelle présidente péruvienne se revendique de gauche et défend ses origines modestes. Dina Boluarte est en effet originaire du département d’Apurímac, une région plutôt pauvre située au Sud du Pérou, à majorité indigène. Dans son premier discours en tant que Présidente, elle a demandé « du temps pour sauver notre pays de la corruption et de l’incompétence ».

