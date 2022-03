Et si vous faisiez rôtir un halloumi pour égayer votre week-end ?

Le halloumi, un fromage chypriote qui peut se manger grillé, frit ou rôti, se marie à merveille avec la plupart des aliments. Si vous avez envie d’en profiter, suivez le guide !

Parmi mes passions les plus intenses (que je ne vous ferai pas l’affront d’énumérer, on est là pour parler becquetance, après tout) se trouve un fromage à la texture surprenante et au goût merveilleux : le halloumi. Ce fromage chypriote qui mélange laits de chèvre et de brebis a l’avantage de se marier avec presque tous les ingrédients, et de se cuire de façons multiples.

D’alléchants morceaux d’halloumi grillé, Anastasia Belousova / Pexels

Parce qu’Internet manque cruellement de recettes qui font la part belle à ce fromage un peu caoutchouteux, et parce que j’adore partager mes bons plans, voici ma plus pratique (et ma meilleure) recette d’halloumi rôti au four.

Ingrédients du halloumi rôti pour 4 personnes

3 blocs de halloumi

2 gousses d’ail

300 g de tomates pelées en conserve, ou de purée de tomates maison faite par vos soins

1 poivron rouge (en bocal, si vous ne consommez que des fruits et légumes de saison)

Une vingtaine d’olives vertes

Du jus de citron

De l’origan à votre convenance, du piment d’Espelette si vous aimez ça

Du persil frais haché

De l’huile d’olive

Recette du halloumi rôti au four en sauce tomate

Préchauffez votre four à 180 °C degrés

Émincez vos gousses d’ail et coupez votre poivron en tranches

Placez votre purée de tomate et vos poivrons dans un plat à four. Ajoutez l’ail, l’origan, le piment si vous le souhaitez, et deux cuillères à soupe d’huile d’olive. Mélangez bien le tout, et placez votre plat au four pour 15 minutes.

Pendant ce temps, sortez vos 3 blocs de halloumi et coupez le haut du bloc en tranches de 1 à 2 centimètres… sans aller jusqu’en bas. L’astuce, c’est de poser votre bloc entre deux manches de cuillères en bois, et d’arrêter votre couteau au moment où il touche les manches. Vous l’avez ? Les anglophones appellent ça le hasselback, et sur une pomme de terre, ça ressemble à ça :

Sortez votre plat du four, et ajoutez-y les olives vertes

Placer vos blocs de halloumi dans votre plat, pour que la base de votre bloc baigne bien dans la sauce, puis assaisonnez le dessus avec du sel, du poivre, de l’origan, et toutes les épices qui vous feraient plaisir (ainsi qu’un peu d’huile d’olive si vous aimez beaucoup ça)

Remettez votre plat au four, et laissez cuir le tout pendant 45 minutes jusqu’à ce que le halloumi soit doré et fondant

Ajoutez votre jus de citron, le persil frais, et servez !

Merci à Chypre, et bon appétit ! Donnez-nous en des nouvelles, et n’hésitez pas à partager vos meilleures recettes de halloumi avec nous.

